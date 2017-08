Le cœur du Soleil tourne sur lui-même en une semaine

Astronomy & Astrophysics



Asymptotic g modes: Evidence for a rapid rotation of the solar core



E. Fossat1, P. Boumier2, T. Corbard1, J. Provost1, D. Salabert3, F. X. Schmider1, A. H. Gabriel2, G. Grec1, C. Renaud1, J. M. Robillot4, T. Roca-Cortés5,6, S. Turck-Chièze7, R. K. Ulrich8 and M. Lazrek9

1 Université Côte d’Azur, Observatoire Côte d’Azur, CNRS, Laboratoire Lagrange, CS 34229, Nice Cedex 4, France

e-mail: eric.fossat@oca.eu

2 Institut d’Astrophysique Spatiale, Université Paris-Sud and CNRS (UMR 8617), Bâtiment 121, 91405 Orsay Cedex, France

3 Laboratoire AIM Paris-Saclay, CEA/DRF-CNRS-Univ. Paris Diderot – IRFU/SAp, Centre de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

4 LAB, 2 rue de l’Observatoire, BP89, 33271 Floirac Cedex, France

5 Departamento de Astrofísica, Universidad de La Laguna, 38206 La Laguna, Spain

6 Instituto de Astrofísica de Canarias, 38205 La Laguna, Tenerife, Spain

7 DAP/IRFU/CEA, UMR AIM, University Paris-Saclay, CE Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, France

8 Department of Physics and Astronomy Department, University of California at Los Angeles, 430 Portola Plaza, Box 951547, Los Angeles, CA 90095-1547, USA

9 LPHEA Laboratory, Oukaimeden Observatory, Cadi Ayyad University FSSM, BP 2390 Marrakech, Morocco