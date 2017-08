News Release

Maschinenbautag 2017 am KIT: Ingenieure in Wirtschaft und Wissenschaft

02 August 2017 Karlsruhe Institute of Technology

Der Maschinenbautag 2017 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bringt Maschinenbau-Institute, partnerschaftlich verbundene Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie Studierende zusammen. Unter dem Titel „Ingenieure in Wirtschaft und Wissenschaft“ organisiert die KIT-Fakultät für Maschinenbau am Freitag, 14. Juli 2017, im Audimax am Campus Süd eine Messe, ein Vortragsforum und ein Festkolloquium. Der Maschinenbautag bietet Einblicke in Forschungsprojekte sowie in den Berufsalltag von Absolventen der Fakultät. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Maschinenbau-Ingenieure widmen sich den verschiedensten Aufgaben – vom Anlagenbau über die Fahrzeugtechnik und die Steuerungs- und Regelungstechnik bis hin zur Unternehmensberatung. Wie innovationstark und vielfältig die Disziplin ist, zeigt der Maschinenbautag 2017 am KIT. Auf einer Messe präsentieren sich die Institute der Fakultät für Maschinenbau sowie ihre Forschungs- und Industriepartner, darunter Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Daimler AG und Porsche AG, mit ausgewählten aktuellen Forschungsvorhaben. Studierende können sich über die Mitarbeit in Instituten und Unternehmen in Form von Praktika, Bachelor-, Master- oder Promotionsarbeiten sowie über internationale Austauschprogramme informieren.

Einblicke in die Tätigkeit von Maschinenbau-Ingenieuren auf verschiedenen Karrierestufen und mit unterschiedlich langer Berufserfahrung vermittelt das Vortragsforum. Alle Referenten sind Absolventen der Fakultät für Maschinenbau des KIT. Ihr Werdegang führte sie entweder unmittelbar nach dem Studium oder nach einer Promotion in ein Unternehmen der freien Wirtschaft.

Beim Fakultätsfestkolloquium hält Dr. Heiko Roßkamp, Hauptabteilungsleiter Elektro- und Akkuprodukte bei Andreas STIHL AG & Co. KG, den Festvortrag mit dem Titel „Ingenieure als Innovationsmotoren – mechatronische Produktentwicklung bei STIHL“. Das Kolloquium bildet zudem den feierlichen Rahmen für die Übergabe der Diplom- und Master-Urkunden sowie Ehrungen und Preisverleihungen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter

www.mach.kit.edu/Maschinenbautag

https://www.kit.edu/kit/pi_2017_095_maschinenbautag-2017-am-kit-ingenieure-in-wirtschaft-und-wissenschaft.php