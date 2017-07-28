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塞维利亚大学专家研究了拉丁美洲的地方海洋绘制地图首例之一

28 July 2017 University of Seville

这是塞维利亚水手弗朗西斯科-加利1580年的时候在西班牙国王的授意下完成的特拉科塔尔帕（Tlacotalpa）的地图

在十六世纪的最后三十多年，西班牙国王发起了一个为了获得新大陆的完整地图的计划。为此目的设想的理想方式是被称为“地理关系”（Relaciones Geográficas）的调查方式。每个人将被发放并完成一个超过五十个问题的带有地区地图的调查问卷。这些地区地图是手绘地图。在大多数情况下，缺乏土地测量，也就没有地图比例和地理坐标。只有少数情况下，依据欧洲地图绘制法的原则典范能绘制成功。这些成功的地图当中，由塞维利亚航海家，探险家，宇宙学家和制图家弗朗西斯科-加利（Francisco Gali）绘制的地图尤为突出。

在此背景下，马努埃尔-莫雷托，一位塞维利亚大学工程高等技术学院（ETSI）的研究人员发表了一篇关于特拉科塔尔帕（Tlacotapa）地图的科学论文。此地图是最早的拉丁美洲的地方航海绘图实例之一，由弗朗西斯科-加利在一些负责完成菲利普二世要求的“地理关系”调查问卷的地方长官委托下绘制。特拉科塔尔帕（Tlacotapa），实际上是现在的特拉科塔尔潘（Tlacotalpán），是墨西哥韦拉克鲁斯（Veracruz）东南部与帕帕洛阿潘河流域接壤的一个河边小镇。

“这些地方官员，没有将地图的绘制交给一个当地艺术家，而是利用加利这一航海学家和他在地图绘制方面的知识，他正好路过这些地方，为了完成西班牙国王交代的找到自墨西哥西海岸去往菲律宾路线的任务，正往太平洋海岸线方向航行。”莫雷托教授解释道。

这是一份1580年二月完成的手绘航海地图，就当时的技术而言，具有很高的精确度。里面非常详细地标明了沿海地区、河口、海湾、岬角、湖泊和河流，在一些区域标明了水深。无论是地图还是“地理关系”的文稿都保存在马德里的皇家历史学院（Real Academia de la Historia en Madrid）。 根据“地理关系”的文稿，在当地语言（náhuatl）中，特拉科塔尔帕是分开的土地的意思，这是指这个城镇最开始建立是在西班牙殖民地之前的时期，在帕帕洛阿潘河的一个江心岛上，如地图所示。

“将加利的地图和现在的一些卫星图像比较发现，跨越了时间的距离和人口密集地区的自我演变，这两图像几乎相同，比如韦拉克鲁斯的港口城市和其周边区域。”研究人员补充说到。因此，和现在的地图相比，加利的地图的平面测量误差有可能是因为在绘制地图过程中，加利没有实现足够的测量或者可能是用很快地速度进行测量，要知道我们的这位航海家是恰好经过这些地方的。美国专家们比如芭芭拉-芒迪（Barbara Mundy）指出地图误差原因有可能是加利使用了一个已经存在的户口册，里面就有这些误解了。这些限制了地图的作者去将地址和地域特征的细节加入进去使信息完整。马努埃尔-莫雷托教授在他的研究中认为，这个假说是几乎不可能的，因为皇家户籍册具有其隐秘性，被小心看管在塞维利亚皇家交易所里，其旧时的复制本已被销毁以防它落入国外势力的手中。其他的原因有可能是因为现场勘测的缺乏，也有可能是在十六世纪无法确定地理经纬度。

弗朗西斯科-加利因其横穿太平洋的旅行而世界闻名，但是在出现在美洲之前，几乎无人知晓气其人。他在1583年发现了从阿卡普尔科到马尼拉的航线。并且，根据塞维利亚西印度群岛综合档案馆保存的资料，他还探索了夏威夷群岛的那些岛屿、加利福尼亚州海岸和旧金山的海湾。他是第一个虽然没有跨越但是遥遥看见这地方的人，也因此，历史性地给后来1769年加斯帕-德-波托拉（Gaspar de Pórtola）发现此地和胡安-德-阿亚拉（Juan de Ayala）在1775年的八月成为驶着轻便帆船横渡旧金山海湾的第一人做出贡献。

这个塞维利亚航海者在1585年写了一本名为《从阿卡普尔科到菲律宾，从菲律宾到澳门，从澳门到阿卡普尔科的旅行、发现和观察》的书。这份手稿被寄给墨西哥总督，但是由于未知原因，落入荷兰人嘉恩-哈伊根-万-林斯霍腾（Jan Huygen van Linschoten）（15663-1611）的手中。这个荷兰人用他的语言出版了这本书，名为《西印度群岛的航线》（Derrota de las Indias）（阿姆斯特丹，1596年，1614年，1626年）。同时出版了英语译本（伦敦，1598年）、同一年的德语译本、拉丁语译本（海牙，1599年）、法语译本（阿姆斯特丹，1610年，1619年，1638年）。但是从没有出现过西班牙语版本。此外，加利原稿的下落仍然不明，成为这个人物传记中缠绕的谜团之一。

加利作为绘图师参与了三个“地理关系”地图绘制：特拉科塔尔帕（Tlacotalpa）（1580年二月），夸察夸尔科斯（ Coatzacoalcos）（1580年四月）和特万特佩克（Tehuantepec）（1580年九月到十月）。前两个地图是有他签名的，而特万特佩克是匿名的，“尽管有一个明确无误的和加利其他作品的相似之处。但是，这张地图很完整，很明显，这不是一个和其他两张海湾地区地图采用同样测量技术的作品。”马努埃尔-莫雷托说道。

莫雷托教授，与来自西班牙国家研究高级委员会（CSIC）西语美洲研究学院的专家们一起，自2010年以来，从历史的角度，通过十六世纪的主要那些涉及到美洲地理大发现和美洲殖民的地图，进行领土表征的研究。此项目也获得了马德里历史皇家学院( la Real Academia de Historia de Madrid)图书馆的地图绘制和平面艺术负责人卡门玛索（Carmen Maso），以及德克萨斯大学(la Universidad de Texas en Austin)图书馆的珍贵书籍和手稿负责人迈克尔-希罗尼穆斯（Michael Hironymous）的支持和合作。

“我们的大部分工作也是在塞维利亚西印度群岛综合档案馆中开展。档案馆是我们手边拥有的畅通获取知识的的不竭源泉，虽然有时不被我们所重视。”

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00087041.2017.1323152?scroll=top&needAccess=true

Attached files Map of Tlacotalpa