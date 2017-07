News Release

Des scientifiques mettent en évidence l’apparition de troubles mentaux importants chez la population après une inondation grave

27 July 2017 University of Granada

L’étude a été réalisée par une équipe internationale de professionnels de l’Aire de Gestion Sanitaire Nord d’Almeria, et des universités de Grenade, Castille-la-Manche, Malaga et Cambridge. Ce travail, que publie la revue Public Health, recueille les résultats du projet réalisé après les graves inondations produites dans la zone du Levant d’Almeria en septembre 2012, sérieusement affectée après l’orage.

Une équipe internationale de scientifiques a mis, pour la première fois, en rapport l’apparition de troubles mentaux chez la population après une inondation grave.

Cette équipe de recherche est composée par des professionnels de l’Aire de Gestion Sanitaire Nord d’Almeria, dirigée par Andrés Fontalba Navas, responsable de recherche, et des universités de Grenade (Juan Pedro Arrebola), Castille-la-Manche (Manuel Lucas Borja), Malaga (José Miguel Pena Andreu) et Cambridge (Jesús Pérez).

Ce travail, publié dans la revue Public Health, recueille les résultats du projet réalisé après les graves inondations produites dans la zone du Levant d’Almeria en septembre 2012, sérieusement affectée après l’orage.

Pour mener à bien ce travail, les chercheurs ont d’abord réalisé une étude sur les précipitations extrêmes en s’aidant d’un Système d’Information Géographique pour la période de 1935 à 2012, qui a démontré que la précipitation de 2012 fut très élevée.

L’objectif de cette étude était de connaître l’incidence de symptômes de trouble par stress post-traumatique chez la population exposée à une situation extraordinaire de pluies torrentielles et à une grande crue subite en 2012, raison pour laquelle on a interviewé des personnes ayant été assistées par une équipe de médecins de la zone affectée, spécialisés en Attention Primaire et coordonnés par Virginia Gil Aguilar.

Le trouble par stress post-traumatique est une maladie qui se produit comme réponse tardive ou différée à un événement stressant ou à une situation (brève ou prolongée) de nature exceptionnellement menaçante ou catastrophique.

Tel que le signale l’auteur principal de ce travail, le chercheur Andrés Fontalba, « l’incidence des troubles mentaux après l’inondation augmente considérablement. Ces troubles peuvent persister longtemps après l’inondation, ce qui démontre l’importance de planifier et de trouver des réponses efficaces et opportunes dans le domaine sanitaire ».

Les chercheurs ont vérifié que le facteur ayant eu une plus forte influence sur l’apparition de trouble par stress post-traumatique chez la population étudiée fut les pertes économiques produites par le désastre. D’après Juan Pedro Arrebola, chercheur de l’Université de Grenade et de l’Institut de Recherche Bio-sanitaire de Grenade, ainsi que co-auteur du travail, « ces études sont très importantes pour identifier des collectifs vulnérables aux effets de ces catastrophes, et contribuent à établir des mesures préventives plus adéquates ».

Il s’agit d’actions possibles au niveau de la prévention et de l’intervention, signalent les chercheurs. Par exemple, les mesures de repeuplement forestier ont été les plus répandues et utilisées pour le contrôle de crues et la diminution de sédiments émis par les bassins hydrologiques affectés par une situation de précipitation extrême.

Les arbres favorisent les processus d’interception et d’infiltration de l’eau dans le sol, et réduisent les ruissellements. Ainsi, étant donné les effets des crues subites sur la santé mentale, on les considère très appropriés comme mesure d’atténuation des effets des inondations.

https://canal.ugr.es/noticia/des-scientifiques-mettent-evidence-lapparition-troubles-mentaux-importants-chez-la-population-apres-une-inondation-grave/

Attached files Inundación