El 96,8 por ciento de las plantas medicinales que se utilizan en infusiones contienen metales pesados, aunque sin riesgo para el consumidor

Determination of metalloid, metallic and mineral elements in herbal teas. Riskassessment for the consumers

Mª.C. Martín-Domingo, A. Pla, A.F. Hernández, P. Olmedo, A. Navas-Acien, D. Lozano-Paniagua, F. Gil

Journal of Food Composition and Analysis

Volume 60, July 2017, Pages 81–89

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2017.03.009