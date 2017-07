News Release

Novas ferramentas ajudam no diagnóstico precoce da esclerose sistémica

18 July 2017 European League Against Rheumatism (EULAR)

Os resultados de dois estudos apresentados no Congresso Anual da Liga Europeia Contra as Doenças Reumáticas (EULAR) 2017 destacam a utilização de duas novas ferramentas, que podem potencialmente desempenhar um papel crucial no diagnóstico precoce da Esclerose Sistémica (ES)1,2.

Um estudo de grandes dimensões demonstrou que os doentes que correspondem aos critérios para o "diagnóstico muito precoce de ES" (VEDOSS) têm quando são avaliados usando uma técnica conhecida como videocapilaroscopia a aparência característica de um padrão de ES precoce 1.

Outro estudo demonstrou que um novo teste sanguíneo concebido para detectar autoanticorpos específicos de ES, pode ser útil como ferramenta para diagnosticar doentes com suspeita de ES2.

A VIDEOCAPILAROSCOPIA CONTRIBUI PARA O DIAGNÓSTICO MUITO PRECOCE DE ES

A videocapilaroscopia é um método não-invasivo, pouco dispendioso e reprodutível de recolha de imagem que permite a avaliação de mudanças estruturais na microcirculação periférica. Resultando de uma combinação de um microscópio com uma grande lente de ampliação, integrada com uma câmara de vídeo digital suportada por software específico, esta técnica permite uma medição precisa da morfologia dos capilares, bem como da sua densidade3.

A aparência característica de um padrão ES precoce durante a videocapilaroscopia inclui a presença de capilares gigantes e hemorragias4. Por outro lado, a perda de capilares, a desorganização da arquitetura vascular e a presença de capilares de forma anormal representam o aspeto mais claro do dano microvascular avançado típico da ES, que também foi associado ao envolvimento de órgãos em casos clinicamente evidentes de ES4,5,6.

"A ES é geralmente precedida pela presença do fenómeno de Raynaud, o que proporciona uma oportunidade para investigar os primeiros danos à microcirculação", afirmou a autora principal do estudo, a Prof.ª Vanessa Smith, do Hospital Universitário de Ghent, Bélgica.

"A videocapilaroscopia deve ser considerada como uma componente chave dos critérios VEDOSS (que também envolve mudanças clínicas na microcirculação no "fenómeno de Raynaud", presença de anticorpos antinucleares na circulação e dedos inchados), que foram especificamente concebidos para diagnosticar a ES o mais cedo possível. Um dos objetivos de analisar a doença numa coorte de ES tão precoce é detetar alvos para tratar a doença antes que danos irreversíveis do tecido possam ocorrer", explicou.

A prevalência de padrões video-capilaroscópicos de ES precoce foi maior nos doentes com anticorpos antinucleares (ANA) positivo com VEDOSS do que naqueles sem este anticorpo. A distribuição estimada dos padrões iniciais de ES foi de 40 % vs. 13% nos doentes ANA + e ANA-, respetivamente. Um padrão "inicial" típico estava presente em 79% dos doentes "alvo".

Para as características capilaroscópicas quantitativas, a única diferença estatisticamente significativa entre os doentes ANA+ e ANA- foi a presença de capilares gigantes "moderada" ou "extensa" (23 vs. 5%, p = 0,027)1.

Quarenta centros participaram no estudo do VEDOSS, contribuindo para uma base de dados com 1.085 doentes com fenómeno de Raynaud. Estes doentes foram divididos em dois grupos principais: doentes com ANA+ e doentes sem esse anticorpo.

Os padrões de videocapilaroscopia foram categorizados da seguinte forma: alterações normais/não específicas; anormalidades não específicas; "Precoce", "Ativo"; "Tardio"; e padrões "típicos da Esclerodermia". Já a avaliação quantitativa das alterações capilaroscópicas incluiu a classificação de "ausente ("nenhum" ou "raro") e "presente" ("moderado" ou "extenso") para o aparecimento de capilares gigantes, hemorragias, perda capilar e capilares de forma anormal (espessura).

UM NOVO EXAME AO SANGUE PARA DETETAR AUTOANTICORPOS ESPECÍFICOS DA ES PODE AJUDAR NO DIAGNÓSTICO

Estudos anteriores identificaram um epitopo específico (PDGFRα) que é reconhecido por autoanticorpos em doentes com ES, que pode ser clonado a partir de linfócitos B de memória de um doente com ES e que pode induzir fibrose num organismo vivo7,8. Os péptidos (fragmentos de proteína) que compõem este epitopo têm demonstrado ser especificamente reconhecidos por uma imunoglobulina (IgG) no sangue de doentes com ES, mas não de controlos.

Neste último estudo, um desses péptidos – intitulado "péptido imunodominante" – foi usado para desenvolver um exame ao sangue específico que pode ser utilizado para diagnosticar ES.

"Os resultados preliminares sugerem que este novo exame ao sangue para detectar anticorpos agonistas específicos da ES pode identificar os doentes com ES, independentemente da sua extensão 'limitada ou difusa", afirma o autor do estudo Dr. Gianluca Moroncini da Università Politecnica Delle Marche, Ancona, Itália. "Nós propomos o uso deste ensaio para o rastreio prospetivo de grandes grupos de doentes afetados ou suspeitos de sofrer de ES para o validar adequadamente como ferramenta para a avaliação da atividade da doença e / ou diagnóstico precoce de ES", acrescentou.

"Embora tenhamos dados iniciais sobre a especificidade do teste, ou seja, sobre a sua capacidade de discriminar entre doentes com a ES ativa de doentes com a doença inativa, ainda não existem dados disponíveis sobre o diagnóstico precoce. A coorte VEDOSS seria um alvo ideal para avaliar a utilidade deste novo teste na identificação precoce de formas ativas / progressivas de ES", concluiu o Dr. Moroncini.

O primeiro passo neste novo estudo envolveu a identificação de um péptido específico que poderia efetivamente discriminar casos de ES de amostras de sangue de controlos saudáveis ​​de uma grande biblioteca de peptídos de PDGFRα, que foi usada para o mapeamento de epitopos de anticorpos monoclonais anti-PDGFRα numa população de 25 amostras de pessoas com ES e 25 amostras de sangue de controlos saudáveis.

Em seguida, utilizando uma segunda biblioteca peptidica de PDGFRα menor, a identidade deste epitopo imunodominante foi confirmada.

A análise estatística identificou dois subgrupos de amostras de ES: reativo versus não-reativo, sendo que o último não era distinguível dos controlos saudáveis. Uma terceira biblioteca de péptidos foi depois usada para identificar o péptido reconhecido exclusivamente pelas amostras de sangue com ES reativas, retiradas de doentes com doença ativa e progressiva, enquanto as amostras de ES não-reativas foram retiradas de indivíduos com doença menos progressiva e não ativa.

O que é a ES?

A ES é uma doença reumática crónica imunomediada que afeta vários órgãos, incluindo o coração, e estima-se que atinja 2.3-10 pessoas por 1 milhão, com predominância feminina clara9.

A fase mais precoce da ES é tipificada por inflamação contínua e remodelação microvascular, que progride para a perda de capilares, culminando na fibrose da pele, pulmões, coração e outros órgãos10. As complicações mais temidas são a hipertensão arterial pulmonar, a crise renal e a fibrose pulmonar, responsáveis pela maioria das mortes relacionadas com ES9. Após o início da fibrose pulmonar e da hipertensão arterial pulmonar, a ES apresenta uma sobrevivência de 10 anos de cerca de 50%11.

Referências

1 Cutolo M, Smith V, Distler O, et al. on behalf of EUSTAR coworkers. Preliminary analysis of nailfold capillaroscopy in the very early diagnosis of systemic sclerosis (VEDOSS): the CAPI-VEDOSS experience. EULAR 2017; Madrid: Abstract OP0035

2 Moroncini G, Mozzicafreddo M, Cuccioloni M, et al. Development of a novel epitope-based diagnostic assay for systemic sclerosis. EULAR 2017; Madrid: Abstract OP0031

3 Souza EJ, Kayser C. Nailfold capillaroscopy: relevance to the practice of rheumatology. Rev Bras Reumatol. 2015; 55 (3): 264-271

4 Cutolo M, Sulli A, Pizzorni C, Accardo S. Nailfold videocapillaroscopy assessment of microvascular damage in systemic sclerosis. J Rheumatol. 2000; 27 (1): 155-60

5 Smith V, Decuman S, Sulli A, et al. Do worsening scleroderma capillaroscopic patterns predict future severe organ involvement? a pilot study. Ann Rheum Dis 2012; 71 (10): 1636-1639

6 Ingegnoli F, Ardoino I, Boracchi P, Cutolo M; EUSTAR co-authors. Nailfold capillaroscopy in systemic sclerosis: Data from the EULAR scleroderma trials and research (EUSTAR) database. Microvasc Res 2013; 89: 122-8

7 Moroncini, G, Grieco, A, Nacci, G, et al. Epitope Specificity Determines Pathogenicity and Detectability of Anti–Platelet-Derived Growth Factor Receptor α Autoantibodies in Systemic Sclerosis. Arthritis & Rheumatology. 2015; 67: 1891–1903

8 Luchetti MM, Moroncini G, Jose Escamez M, et al. Induction of Scleroderma Fibrosis in Skin-Humanized Mice by Administration of Anti-Platelet-Derived Growth Factor Receptor Agonistic Autoantibodies. Arthritis & Rheumatology. 2016; 68 (9): 2263-73.

9 Schwartz RA. Systemic Sclerosis available at:

http://emedicine.medscape.com/article/1066280-overview#a6 [accessed 12 May 2017]

10 Koenig M, Joyal F, Fritzler MJ, et al. Autoantibodies and microvascular damage are independent predictive factors for the progression of Raynaud's phenomenon to systemic sclerosis: a twenty-year prospective study of 586 patients, with validation of proposed criteria for early systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 2008; 58 (12): 3902-12

11 Michelfelder, M., Becker, M., Riedlinger, A. et al. Interstitial lung disease increases mortality in systemic sclerosis patients with pulmonary arterial hypertension without affecting hemodynamics and exercise capacity. Clin Rheumatol 2017; 36 (2): 381-390