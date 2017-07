News Release

Decollo di un’aviazione più sicura in Europa

11 July 2017 European Commission, CORDIS

research*eu RESULTS PACK – Decollo di un’aviazione più sicura in Europa



L’ultimo research*eu RESULTS PACK – una raccolta di articoli sui progetti finanziati dall’UE dedicati a un campo specifico della ricerca scientifica – è ora disponibile gratuitamente in formato PDF accessibile. Questo opuscolo mette in evidenza come la ricerca e l’innovazione finanziate dall’UE stanno contribuendo allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie per ridurre le probabilità di futuri incidenti e casualità.

Spostarsi in aereo è uno dei modi più sicuri per viaggiare, con l’Europa che registra ottime prestazioni in questo senso. Tuttavia, con i livelli del traffico aereo in continuo aumento e il fatto che l’Europa disponga di circa 150 linee aeree, i nostri cieli diventano sempre più affollati e intasati. La Commissione europea si propone di essere la regione più sicura dove volare entro il 2050, riducendo il numero di incidenti dei voli commerciali a meno di uno su dieci milioni e quello del tasso di incidenti dei voli non commerciali dell’80 % rispetto all’anno 2000.

La ricerca finanziata dall’UE concentra l’attenzione su una serie di settori chiave, ovvero aspetti relativi alla progettazione, la fabbricazione e il funzionamento degli aeromobili e delle infrastrutture, la mitigazione dei rischi legati alle condizioni meteorologiche estreme e di altri pericoli dell’ambiente naturale, e la riduzione dell’impatto dei fattori ed errori umani sulla sicurezza attiva e passiva. Anche i sistemi di trasporto intelligenti e integrati, nonché le applicazioni di connettività, potrebbero fornire strumenti utili per una maggiore sicurezza dell’aviazione. Anche la cooperazione internazionale per trovare un accordo su una serie di norme e standard accettate a livello globale sono un obiettivo della ricerca e dell’industria europee.

I sei progetti presentati in questo opuscolo sono dedicati all’aviazione per fornire soluzioni concrete e innovative per migliorare la sicurezza dei voli in Europa. Questi risultati contribuiranno anche a rafforzare il ruolo di punta dell’aviazione europea nel mondo in termini di competitività e fornitura di prodotti e servizi di qualità.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’opuscolo, visitare:

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f0682a58-5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31916754