Prêts au décollage pour une aviation plus sûre en Europe

11 July 2017 European Commission, CORDIS

Magazine RESULTS PACK de research*eu – Prêts au décollage pour une aviation plus sûre en Europe



Le dernier magazine RESULTS PACK de research*eu – une collection d'articles sur des projets financés par l'UE dédiés à un domaine spécifique de la recherche scientifique – est désormais disponible gratuitement sous format PDF. Cette brochure montre comment des recherches et innovations financées par l'UE aident à développer et déployer de nouvelles technologies pour réduire les risques d'accident et le nombre de victimes dans le ciel européen.

Le vol aérien est en fait l'une des formes de transport les plus sûres, et l'Europe présente d'excellents résultats à cet égard. Cependant, l'Europe compte environ 150 compagnies aériennes et les niveaux de trafic sont en progression constante, ce qui se traduit par des cieux de plus en plus encombrés. D'ici 2050, la Commission européenne a pour objectif d'être la région la plus sûre au monde. Pour cela elle ambitionne de réduire le nombre d'accidents touchant les vols commerciaux à moins d'un pour dix millions et de réduire de 80 % le taux d'accidents sur les vols non commerciaux par rapport à l'année 2000.

Les efforts de recherche et d'innovation financés par l'UE sont consacrés à plusieurs domaines clés. Il s'agit notamment des questions de conception, de fabrication et d'exploitation des avions et des infrastructures; des efforts d'atténuation des risques liés aux conditions météorologiques extrêmes et aux autres dangers liés à l'environnement; et de réduire l'impact des facteurs et des erreurs d'origine humaine sur la sécurité active et passive. Des systèmes de transport intelligents et intégrés, ainsi que des applications de connectivité, peuvent également constituer des outils utiles pour améliorer la sécurité aérienne. Les chercheurs et l'industrie européenne ont également pour objectif de mettre en place une collaboration internationale afin de convenir d'un ensemble de règles et de normes acceptées dans le monde entier.

Les six projets présentés dans cette brochure visent toujours plus haut pour fournir des solutions concrètes et innovantes dans le but de renforcer la sécurité de l'aviation en Europe. Ces résultats contribueront également à renforcer le rôle moteur de l'industrie aéronautique européenne dans le monde, que ce soit en termes de compétitivité ou de qualité des produits et services.

Pour davantage d'informations et pour télécharger la brochure, veuillez consulter:

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f0682a58-5498-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31916754