Sulla strada verso un trasporto di superficie più sicuro in Europa

11 July 2017 European Commission, CORDIS

research*eu RESULTS PACK – Sulla strada verso un trasporto di superficie più sicuro in Europa



L’ultimo research*eu RESULTS PACK – una raccolta di articoli sui progetti finanziati dall’UE dedicati a un campo specifico della ricerca scientifica – è ora disponibile gratuitamente in formato PDF accessibile. Questo opuscolo concentra l’attenzione sulla necessità di garantire la massima sicurezza e prevenzione dei rischi in tutte le modalità di trasporto, in particolare il trasporto di superficie (i veicoli e gli utenti della strada vulnerabili).

La sicurezza e la prevenzione dei rischi sono di cruciale importanza per qualsiasi sistema di trasporto, dal momento che gli utenti esigono un trasporto non solo efficiente, ecocompatibile ed economico, ma anche sicuro. I sistemi di trasporto devono inoltre essere flessibili per poter rispondere alle sfide socioeconomiche, alle varie esigenze di mobilità, a importanti sviluppi tecnologici quali la digitalizzazione e l’automazione, e alla derivante necessità di adattare i quadri legislativi e normativi.

Nel 2011 il libro bianco sui trasporti della Commissione europea ha stabilito obiettivi per la sicurezza chiari e ambiziosi: dimezzare il numero delle vittime sulle strade europee entro il 2020 e raggiungere la “visione zero” di azzerare entro il 2050 il numero di decessi o lesioni gravi nel trasporto stradale. L’Europa sta ora attuando azioni concrete per raggiungere tali obiettivi, e la ricerca d’avanguardia e l’innovazione finanziate tramite i programmi dell’UE sono determinanti a tale scopo.

I progetti finanziati dalla R&I sui trasporti inclusi in questo opuscolo CORDIS Results Pack riguardano una vasta gamma di temi legati alla sicurezza, tra cui: veicoli e imbarcazioni più sicuri, compresi i veicoli connessi e automatizzati e le interazioni con il loro conducente, infrastrutture intelligenti e resilienti, progettazione e analisi basata sugli umani, nonché gli utenti della strada vulnerabili – ovvero i ciclisti e i pedoni – che sono attualmente le categorie più rappresentate tra i decessi e le lesioni. Il quadro è completato da una serie di temi trasversali che offrono approfondimenti sulla fertilizzazione intermodale, il supporto al processo di legislazione e la cooperazione internazionale.

Questo opuscolo CORDIS Results Pack mette soprattutto in evidenza i progetti innovativi finanziati dall’UE che producono risultati concreti, in particolare nel campo del trasporto di superficie: strada (veicoli e utenti della strada vulnerabili), ferrovia e vie d’acqua. Il CORDIS Results Pack sulla sicurezza dei trasporti continuerà a mettere in evidenza i principali risultati dei progetti attuali e futuri finanziati dalla R&I sui trasporti.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’opuscolo, visitare:

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3b562b1a-44e2-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31351425