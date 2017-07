News Release

Numéro 63 du magazine research*eu consacré aux résultats – Les producteurs de vin européens passent à l'offensive

07 July 2017 European Commission, CORDIS

Le dernier numéro du magazine research*eu consacré aux résultats est désormais disponible gratuitement sous format PDF accessible.

Avec plus de 167 millions d'hectolitres (mhl) produits en 2015 sur un total d'environ 274 mhl, l'Europe reste le champion incontesté de la production vinicole mondiale. Oui, sa part diminue progressivement — notamment dans les gammes de prix plus basses — en raison d'une compétition internationale accrue. Les modèles de consommation changent, avec une baisse annuelle de 0,2 % entre 2011 et 2015. Les parties prenantes appellent à des réformes de marché, et le changement climatique remet déjà en cause les méthodes de production traditionnelles.

Une partie de la réponse à ces défis est dans la recherche et le développement, qui ont le potentiel de faire encore bouger les choses en complétant le savoir-faire des producteurs européens. Des rendements de cultures plus élevés, une meilleure résistance végétale, des processus de production plus courts, des technologies de soutien pour les tâches quotidiennes ou une meilleure qualité de vin font partie des améliorations qu'ils peuvent apporter. Les accomplissements les plus récents de la recherche financée par l'UE nous apportent beaucoup d'informations sur le potentiel de la communauté scientifique et de l'industrie, et ce à quoi devrait ressembler l'activité vinicole dans quelques années.

Les autres sujets de l'édition comprennent les points forts suivants:

- Régénérer le tissu squelettique

- L'effet de la ségrégation socio-économique sur les villes européennes

- De meilleurs concepts de turbines à gaz pour améliorer l'efficacité et réduire le bruit

- Une technologie de détection avancée pour voir au-delà de l'arbre qui cache la forêt

- Une nouvelle technologie et des techniques de gestion pourraient dynamiser l'industrie aquacole en Europe

- Des dispositifs hybrides à base de silicium grâce à des nanotubes de carbone

- Modéliser le rendement énergétique pour la prochaine génération de puces

- L'Europe est mieux préparée à faire face aux menaces

- Un grand pas en avant dans la compréhension quantique des processus biologiques

Le magazine Research*eu consacré aux résultats est la source d'informations principale concernant les projets scientifiques financés par l'UE. Il couvre un large éventail de thèmes scientifiques et est publié 10 fois par an en anglais.

Pour plus d'informations et pour télécharger la dernière édition, veuillez consulter l'adresse suivante: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_fr.html

