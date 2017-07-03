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中国血脂异常血症和动脉粥样硬化性心血管疾病的治疗：新证据和新指南

03 July 2017 Compuscript Ltd

心血管创新与应用杂志 新闻稿

最新一期心血管创新与应用杂志（第2卷第2期）中国特刊

2017年6月28日于北京：心血管创新与应用杂志于第2卷第2期发表中国特刊，其中包括如下文章：

中国血脂异常血症和动脉粥样硬化性心血管疾病的治疗：新证据和新指南

胡大一 (https://doi.org/10.15212/CVIA.2016.0051)

《中国成人预防和治疗血脂异常血症指南》于2007年首次发表，并于2016年修订。2007年发表的指南极大地促进了中国血脂异常血症和动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVDs）的预防和治疗。在此期间，血脂异常血症研究与控制的概念发生了巨大变化。因此2016年的指南强调，根据中国国家疾病数据库提供的证据，大多数中国患者不需要，也并不能承受高频和高剂量的他汀类药物治疗。

美国心脏病学会（ACC）和美国心脏协会（AHA）于2013年出版的《胆固醇和动脉粥样硬化性心血管疾病指南》颠覆了美国成人治疗组（ATP）系统，建议去除低密度脂蛋白胆固醇（LDL- C）和其他血脂异常血症的介入性靶标。该指南列举了4类需要他汀类药物治疗的患者，并推荐使用高剂量的高效价他汀类药物进行干预。

2016年修订的《中国成人预防和治疗血脂异常血症指南》是明确而清晰的，代表了公众健康福利和疾病研究的科学性。它建立于针对中国人群的疾病研究和证据，而非盲目从美国心脏病学会和美国心脏协会的指南。

https://doi.org/10.15212/CVIA.2016.0051