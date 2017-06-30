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安达卢西亚专家们指出导致染色体不稳定的新元素

30 June 2017 University of Seville

塞维利亚大学的研究人员和安达卢西亚分子生物学和再生医学中心（Cabimer）在理解人类基因组不稳定性上更进一步，以此确定在未来，可开发为新的抗肿瘤药物的靶点的元素。

基因的不稳定性是人类肿瘤发展的主要危险因素。了解如何，何地，何时以及为什么这些DNA会发生突变是全球科学界的主要目标之一。在这个研究方向上，来自塞维利亚大学和安达卢西亚分子生物学和再生医学中心（Cabimer）的一个研究小组已经发表了一项研究，其中指出了此项过程中的新的影响因素：染色质。

在这篇发表在《分子细胞》（Molecular Cell）杂志上的科学论文《组蛋白的突变导致R环从诱导性不稳定基因组分离》（Histone mutations separate R loops from genome instability induction）中，研究人员表明，当RNA意外地被耦合到DNA上，或者因为病变，染色质结构，染色体的蛋白质外壳被破坏，导致DNA的断裂。在参与转录和RNA运输过程中发生的基因突变也将诱导DNA的损伤，这一点现在表明是通过染色质的变化而导致。在此情况下，所述DNA不能自然复制，导致了复制应激，突变和染色体重排。

“通过基于模式生物的研究，我们试图了解人类基因组的不稳定性，以此确定，在未来，可开发为新的抗肿瘤药物的靶点的元素”，负责此项工作的研究人员，安达卢西亚分子生物学和再生医学中心（Cabimer）的主任安德烈斯-阿奎莱拉（Andrés Aguilera）解释道。此外，他还补充说：“在这项工作中，我们在表明染色质也在某些DNA突变中，尤其是RNA引起的突变中起关键作用的方面，更进一步。如果我们能够证明这种异常情况不会在健康细胞中发生，我们将能提出探索这些结构作为潜在治疗靶点的可能。”

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276517303532

Attached files Andrés Aguilera