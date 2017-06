News Release

Tres universitats valencianes creen una aplicació per a la prevenció i tractament dels trastorns emocionals

29 June 2017 Asociación RUVID

Investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València han desenvolupat un programa autoaplicat mitjançant Internet per a la prevenció i tractament dels trastorns emocionals. «Sonreír es divertido» combina els procediments existents més efectius per a controlar l’ansietat i l’estrès amb tècniques per a promocionar la regulació emocional, la capacitat d’afrontament i la resiliència.

L’eina incorpora noves estratègies per a millorar l’estat d’ànim positiu amb l’objectiu de reduir la incidència dels trastorns emocionals per mitjà de la prevenció i el tractament temprà, atenent aquelles persones que mostren un alt risc de desenvolupar aquest tipus de trastorns. El programa entrena l’usuari en formes adaptatives d’afrontar els problemes i superar-los sense necessitat d’una preparació prèvia.

Una de les novetats d’aquesta eina és que incorpora tècniques de psicologia positiva: «Tradicionalment –comenta Adriana Mira Pastor, investigadora del projecte–, les intervencions psicològiques s’han centrat més a pal·liar el dèficit i disminuir les emocions negatives i no tant a augmentar les potencialitats, virtuts i fortaleses de les persones; per això hem inclòs també aquestes tècniques».

La proporció de població afectada pels trastorns emocionals indica que és necessari insistir en programes que combinen l’eficàcia del tractament i una reducció dels costos sanitaris. Les intervencions autoaplicades en Internet s’han convertit en eines de gran ajuda, tant per als pacients com per als facultatius. Els principals avantatges de l’eina són que millora l’accés a la salut mental d’àrees amb pocs recursos o remotes; augmenta la confidencialitat del pacient i, a més de ser accessible des de múltiples dispositius, en qualsevol moment i lloc, incorpora elements multimèdia que ajuden a comprendre i consolidar la informació.

«Les persones poden veure, de manera gràfica, com canvien les seues emocions al llarg del tractament i amb aquests programes autoaplicats en Internet s’aconsegueix atendre persones que no rebrien ajuda d’una altra manera, bé perquè viuen en àrees rurals sense centres de salut especialitzats o bé pel mateix estigma que de vegades genera el fet d’anar a un psicòleg», explica la investigadora.

Un estudi controlat i aleatori ha constatat l’eficàcia del protocol de tractament de «Sonreír es divertido» en la millora de la situació clínica de pacients. Els resultats demostren que la interferència provocada pels esdeveniments estressants es redueix significativament en aquelles persones que han realitzat el programa, fins i tot un any després, en comparació amb el grup de control. L’eina és el primer programa en castellà amb estudis de validació en població espanyola.

El protocol de tractament consta de vuit mòduls orientats a ensenyar distintes tècniques psicològiques i formes adaptatives per a afrontar l’estrès. A més dels components de la teràpia cognitiva conductual (TCC), inclou exercicis pràctics i estratègies per a millorar l’afecte positiu. El pacient realitza el seguiment amb tres eines transversals: «Com estic?», que mostra l’evolució després de la realització de cada mòdul; un calendari on s’indica la freqüència d’accés i les tasques que s’han fet, i un diari d’activitat que mostra la relació entre l’estat d’ànim i les activitats realitzades.

La nova eina, totalment desenvolupada i preparada per al seu ús en ordinadors i tauletes, és aplicable en empreses que vullguen treballar la prevenció dels trastorns emocionals en el seu personal; hospitals i centres dedicats a l’atenció de pacients amb problemes anímics; assajos clínics i investigació en psicologia clínica i la població en general. El programa s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu «Online Predictive Tools for Intervention in Mental Illness» (Optimi) en què participen aquestes tres universitats de la Comunitat Valenciana.

Attached files Guadalupe Molinari; Beatriz Alonso; Daniel Campos; Adriana Mira; Carla Soler i Iryna Rachyla del Laboratori de Psicologia i Tecnologia de l’UJI.

Investigadors del Laboratori de Psicologia i Tecnologia de l’UJI.