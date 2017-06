News Release

Descoberts els virus més abundants en tots els oceans del planeta

29 June 2017 Asociación RUVID

Un grup de científics de diversos centres de investigació i universitats internacionals, liderats per Manuel Martínez García del grup d’Ecologia Microbiana Molecular de la Universitat d’Alacant, ha descobert quaranta-quatre virus nous dels més abundants en tots els oceans del planeta. La troballa s’ha aconseguit gràcies a l’aplicació de tècniques capdavanteres que barregen citometria de flux i tècniques de genòmica i biologia molecular. Els resultats apareixen avui, 23 de juny del 2017, en la revista científica Nature Communications.

La tècnica desenvolupada pels investigadors ha descobert alguns dels virus més abundants a nivell planetari, sobretot en superfície, en tots els oceans. “Aquesta troballa permetria descobrir virus patògens emergents, impossibles de conrear en el laboratori per dificultats tècniques. D’aquesta manera, aquesta tècnica ens proporciona la informació genòmica que porta cada virus, amb la qual cosa es pot saber de quin virus es tracta”, ha informat Manuel Martínez García, de la UA.

Fins avui, se’n tenien pistes, però es desconeixien quins eren alguns dels virus més abundants en els oceans del planeta. Aquest estudi il·lumina aquesta qüestió i dóna pas a l’estudi d’altres ecosistemes. “Amb l’ús d’aquesta nova tecnologia, obrim la porta a desxifrar la viriosfera terrestre”, comenta Òscar Fornas, un dels investigadors implicats i cap de la Unitat de Citometria de Flux de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. “No solament serveix per a descobrir nous virus o veure l’ecologia de grans grups de virus en les mostres estudiades, sinó que també senta les bases per a estudiar els diferents virus que hi ha en un ecosistema concret. En aquesta direcció, el cos humà és un ecosistema concret i ací és on radica gran part del futur d’aquest projecte o de possibles projectes emergents.”

Ara, i després d’aconseguir detectar-los en mitjans aquàtics, els investigadors estan aplicant-ho amb mostres humanes, com és la saliva.

Martínez García ha indicat que l’èxit és que “separes un únic virus del conjunt de virus”. El procés passa per trencar la càpsida; a continuació es fan, amb tècniques de biologia molecular, còpies del genoma. I, després, “ja podem seqüenciar l’ADN i amb això, accedim a la informació genètica”: ja saps ‘qui és’.

“És la primera vegada que es fa l’estudi genòmic de partícules víriques individualitzades d’una manera eficient”, afig Fornas, la unitat del qual ha sigut l’encarregada de separar una a una cada partícula vírica.

L’article “Single-virus genomics reveals hidden cosmopolitan and abundant viruses” és la conclusió de la investigació liderada per Manuel Martínez García del grup d’Ecologia Microbiana Molecular de la Universitat d’Alacant en col·laboració amb la doctora Josefa Antón Botella, coordinadora del mateix grup, el grup de Genòmica Evolutiva de la Universitat Miguel Hernández, del doctor Rodríguez Valera; l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM) del CSIC a Barcelona; amb els doctors Josep Maria Gasol i Silvia Acinas; i amb el doctor Oscar Fornas, de la Universitat Pompeu Fabra; a més de dos grups americans d’investigació: la Universitat d’Ohio i el Centre de Investigació Marí Bigelow Laboratory for Ocean Sciences.

http://ruvid.org/wordpress/?p=33752

Attached files Els doctors Manuel Martínez García, a la dreta, lidera el projecte juntament amb el doctor Óscar Fornas, expert en citometria de flux.

Muntatge fotogràfic que simula un "únic virus" aïllat.

L’estudiant de doctorat Francisco Martínez Hernández, a l’esquerra, que firma com a primer autor d’aquest article, arreplegant aigua de mar per a separar els virus.