News Release

Obtenir productes de neteja o plàstics ecològics i biodegradables amb restes de xampinyó és possible

28 June 2017 Asociación RUVID

Cada setmana es generen a Europa més de 50.000 tones de desaprofitaments de xampinyó que plantegen un desafiament mediambiental per a les indústries principals que comercialitzen aquest producte a nivell mundial. El Grup de recerca d’Anàlisi de Polímers i Nanomaterials (NANOBIOPOL) de la Universitat d’Alacant participa en el projecte europeu Funguschain per a obtenir substàncies amb una elevada capacitat antimicrobiana i antioxidant d’aquests residus aplicables a sectors tan diversos com l’alimentació, la neteja o els plàstics.

En concret, Funguschain cerca a partir de nous processos en cascada %u2500mètode que consta de diverses fases de processament semblants en les quals l’eixida d’una etapa n’alimenta la següent%u2500 l’obtenció de compostos d’un alt valor a partir de residus de xampinyó. Compostos innovadors i sostenibles per a un gran ventall de productes com solucions de neteja antimicrobianes i ecològiques per a productes de la llar, bioplàstics per a bosses, film i guants, o complements alimentaris enriquits per a ancians i esportistes.

Liderat per l’empresa holandesa BioDetection Systems, reuneix un total de setze socis que inclouen universitats, centres d’investigació i empreses de països com Espanya, Països Baixos, Irlanda, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Bèlgica, Croàcia, Suècia i Portugal.

La part científica de Funguschain està coordinada pel director del grup NANOBIOPOL de la Universitat d’Alacant, Alfonso Jiménez, qui assenyala que “aquest projecte comprèn un treball de quatre anys i conduirà a resultats que permeten la valorització integral de residus i subproductes del processament del xampinyó”. “El nostre objectiu final és obtenir compostos d’un alt valor afegit, sostenibles i innovadors per a productes de neteja, complements alimentosos enriquits i bioplàstics per a bosses, films i guants”, hi afig.

“Des dels laboratoris de la UA s’està desenvolupant la tècnica d’extracció assistida per microones d’antimicrobians, antioxidants, proteïnes, poliols i polisacàrids que formaran part dels processos posteriors per als sectors de neteja, aliments i plàstics”, explica Jiménez.

Una vegada s’obtinguen els productes finals validats per empreses alimentàries, fabricadores de productes de neteja i bioplàstics vinculades al projecte, els residus restants de la indústria del xampinyó s’utilitzaran per a compostatge i biogàs “apostant així per un procés sostenible i innovador i una economia circular agrària”, afig el coordinador científic.

El projecte, amb un pressupost d’11 milions d’euros, està cofinançat pel Bio-based Industries Consortium en el marc del programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.

NANOBIOPOL

El Grup de recerca d’Anàlisi de Polímers i Nanomaterials de la UA, creat l’any 2008, es dedica a l’estudi de nous biomaterials procedents de fonts naturals i característiques biodegradables. Des que es va crear, el grup ha articulat una àrea de treball cada vegada més activa en l’àrea de biopolímers per a contribuir a la reducció de la quantitat de residus generats després de l’ús de materials plàstics, sobretot en el camp de l’envasament d’aliments. D’altra banda, el desenvolupament de noves formulacions de sistemes actius per a l’envasament d’aliments ha sigut en els últims anys una de les línies més actives dins del grup NANOBIOPOL. Té nombroses publicacions científiques en revistes internacionals de primera línia referides a l’extracció de bioadditius a partir de residus agroalimentaris de l’ametla, o de fruites o verdures de diferent tipus.

VÍDEO. Procés d’extracció de compostos del xampinyó fet pel grup NANOBIOPOL: https://youtu.be/KxsF9pqPydU

http://ruvid.org/wordpress/?p=33222