“Prodotto neurologico lordo” elevato: i neurologi europei sono eccezionalmente produttivi sotto il profilo scientifico

27 June 2017 B&K Kommunikation

La neurologia europea è una disciplina altamente produttiva, sia quantitativamente sia qualitativamente, ed è costantemente in crescita da anni. È ciò che emerge dall’analisi di una pubblicazione scientifica presentata al Congresso dell’Accademia europea di neurologia tenutosi ad Amsterdam.

La neurologia europea è una disciplina altamente produttiva, sia quantitativamente sia qualitativamente, e si esprime attraverso un’attività di ricerca in solida crescita da molti anni a questa parte. È ciò che emerge dai risultati di un recente studio sugli articoli relativi allo stato della ricerca neurologica presentato dal Prof. Giorgio Cruccu, a capo del Dipartimento di neurologia e psichiatria dell’Università di Roma La Sapienza, in occasione del 3° Congresso dell’Accademia europea di neurologia (EAN) tenutosi ad Amsterdam.

A supporto della sua analisi, il Prof. Cruccu ha elaborato il concetto di “prodotto neurologico lordo” – un parametro ispirato al prodotto interno lordo – che elenca il numero degli studi peer-reviewed sul tema delle neuroscienze pubblicati nel database Scopus . Questo database è una raccolta di riviste e volumi scientifici e di atti congressuali. L’analisi ha preso in considerazione 46 paesi europei con società nazionali di neurologia appartenenti all’EAN. Nell’elenco figurano gli stati membri dell’UE, i paesi dei Balcani occidentali, i paesi della CSI, Turchia e Israele.

I risultati hanno evidenziato che tra il 2000 e il 2015 la produttività scientifica in Europa nei 10 paesi più produttivi è raddoppiata da circa 5.300 pubblicazioni neurologiche a 10.600. “Le 10 migliori nazioni europee nel loro complesso sono a livello degli USA,” ha confermato il Prof. Cruccu. “Nel periodo considerato ci sono stati notevoli progressi in alcuni paesi, ma il livello della produttività scientifica nella ricerca neurologica è aumentato enormemente nell’intera regione.” In Germania il prodotto neurologico lordo è cresciuto da circa 1.500 pubblicazioni all’anno a circa 3.400 tra il 2000 e il 2015, mentre in Italia il totale è raddoppiato dal dato iniziale di circa 1.100 pubblicazioni.

Oltre che in termini quantitativi, il trend delle pubblicazioni europee si conferma solido anche in termini qualitativi, con un miglioramento continuo. “Se guardiamo agli articoli pubblicati nelle 20 principali riviste scientifiche ad alto impact factor, vediamo che il numero delle pubblicazioni europee tra il 2000 e il 2015 è aumentato da circa 700 a 1.700, con un incremento di oltre il 140 per cento,” ha spiegato il Prof. Cruccu.

È interessante notare come al vertice della classifica non ci siano solo i paesi più grandi. I Paesi Bassi, per esempio, sede del Congresso EAN di quest’anno, sono al quarto posto per numero di pubblicazioni sulle riviste più prestigiose, al secondo per numero di pubblicazioni per abitante e addirittura al primo in rapporto al PIL del paese.

“L’Europa è una regione altamente produttiva in termini di ricerca neurologica e migliora ogni giorno di più,” ha osservato il Presidente dell’EAN, Prof. Günther Deuschl dell’Universitätsklinikum Schleswig-Holstein di Kiel in Germania. “È sempre stato così, perciò questi risultati non ci sorprendono. Dopo tutto, la ricerca neurologica è nata in Europa e molte delle scoperte più rivoluzionarie in questa branca della medicina sono avvenute proprio qui. L’impegno del Congresso EAN è fare tutto il possibile per continuare in questa direzione.”

Un terzo di tutte le pubblicazioni mediche sono di argomento neurologico

Un’altra analisi dei dati presentata al Congresso EAN di Amsterdam ha mostrato il peso della ricerca neurologica all’interno delle varie discipline mediche. Secondo quanto affermano il Dr. Amirhossein Ghassemi e i suoi colleghi del Centro di ricerca per le neuroscienze della Facoltà di Medicina dell’Università di Kerman in Iran, alla neurologia è stato dedicato ben il 31,7 per cento del totale dei 1.387.980 articoli pubblicati sulle riviste mediche nel 2015. La maggior parte delle pubblicazioni neurologiche (92.502 per l’esattezza) ha riguardato le cerebrovasculopatie, con un incremento del 149 per cento per questa categoria specifica di patologie tra il 2011 e il 2015. I contributi originali con presentazione dei dati acquisiti direttamente dagli autori dell’articolo sono stati il 68,8 per cento di tutte le pubblicazioni neurologiche.

