News Release

Hoog “bruto neurologisch product”: Europese neurologen uitzonderlijk wetenschappelijk productief

27 June 2017 B&K Kommunikation

De neurologie is in Europa een zeer productieve discipline, zowel kwantitatief als kwalitatief, en is met de jaren ononderbroken gegroeid. Dit is het resultaat van een analyse van een wetenschappelijke publicatie die is gepresenteerd tijdens het congres van de European Academy of Neurology in Amsterdam.

De neurologie is in Europa een zeer productieve discipline, zowel kwantitatief als kwalitatief, met onderzoekstrends die de gezonde groei van de afgelopen jaren weergeven. Dit is bevestigd door de resultaten van een huidig onderzoek naar artikelen over neurologisch onderzoek dat door prof. Giorgio Cruccu, hoofd van de afdeling voor neurologie en psychiatrie van de Universiteit Sapienza Rome, is gepresenteerd tijdens het derde congres van de European Academy of Neurology (EAN) in Amsterdam.

Om zijn analyse te ondersteunen, heeft de expert het concept “bruto neurologisch product” ontwikkeld, een meeteenheid die is geïnspireerd op het bruto nationaal product, dat het aantal peer-reviewed onderzoeken naar neurologische onderwerpen die zijn gepubliceerd in de Scopus-database weergeeft[i]. Deze database is een verzamelplaats van wetenschappelijke tijdschriften en boeken en conferentieverslagen. De Europese landen die in de analyse zijn opgenomen, omvatten de 46 landen met nationale neurologische verenigingen die EAN-leden zijn, inclusief de EU-lidstaten, de westelijke Balkanstaten, de GOS-landen, Turkije en Israël.

Uit de resultaten bleek dat de wetenschappelijke productiviteit in Europa in de tien meest productieve landen tussen 2000 en 2015 was verdubbeld van ongeveer 5300 naar 10.600 neurologische publicaties. “De tien meest productieve Europese landen staan samen gelijk aan de VS,” bevestigt prof. Cruccu. “In sommige landen is in deze periode veel vooruitgang geboekt en het niveau van wetenschappelijke productiviteit op het gebied van neurologie is in de hele regio sterk verhoogd.” In Duitsland is het bruto neurologisch product van ongeveer 1500 publicaties per jaar tussen 2000 en 2015 gestegen naar ongeveer 3400 en in Italië is het beginaantal van ongeveer 1100 in die periode verdubbeld.

Deze trend is niet alleen gezond in numeriek opzicht, maar de kwaliteit van Europese publicaties wordt ook steeds beter. “Als we kijken naar de publicaties in de 20 belangrijkste invloedrijke tijdschriften, zien we dat het aantal Europese publicaties tussen 2000 en 2015 is gestegen van ongeveer 700 naar 1700. Dit is een stijging van meer dan 140 procent,“ aldus prof. Cruccu.

Interessant is dat de grootste landen niet noodzakelijkerwijs toonaangevend zijn. Nederland, waar het EAN-congres dit jaar is georganiseerd, heeft bijvoorbeeld de vierde plaats behaald voor publicaties in belangrijke tijdschriften, de tweede plaats voor publicaties per aantal inwoners en zelfs de eerste plaats voor het bruto neurologisch product.

“Europa is een zeer productieve regio op het gebied van neurologisch onderzoek en ontwikkelt zich continu,” merkt EAN-voorzitter prof. Günther Deuschl van de Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel op. “Dit is altijd al zo geweest, dus de resultaten zijn niet verrassend. Neurologisch onderzoek is tenslotte in Europa ontstaan en veel van de doorbraken in deze discipline worden daar bereikt. Het EAN-congres blijft gericht op het garanderen dat dit zo blijft.”

Een derde van alle medische publicaties gaat over neurologie

Uit een andere gegevensanalyse die tijdens het EAN-congres in Amsterdam werd gepresenteerd, bleek het aandeel van neurologisch onderzoek binnen de verschillende medische disciplines. Dr. Amirhossein Ghassemi en zijn collega's van het neurowetenschappelijk onderzoekscentrum van de Kerman-universiteit in Iran bevestigen dat 31,7 procent van de 1.387.980 medische artikelen die in 2015 werden gepubliceerd over neurologie gingen. De meeste van de neurologische publicaties, 92.502 om precies te zijn, gingen over cerebrovasculaire aandoeningen. Dit betekent dat het aantal publicaties in deze categorie tussen 2011 en 2015 met 149 procent is gestegen. 68,8 procent van de neurologische literatuur bestond uit papers met eigen gegevens van de auteur.

