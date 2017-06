News Release

Königin Máxima besuchte Kongress der European Academy of Neurology

26 June 2017 B&K Kommunikation

Königlicher Besuch heute beim Kongress der European Academy of Neurology (EAN): Königin Máximal der Niederlande nahm an diesem wissenschaftlichen Großereignis mit mehr als 6.000 Besuchern teil. Pressefotos finden sich hier: https://goo.gl/PtgCQ1

Königin Máxima besuchte einen Vortrag zum Hauptthema des EAN-Kongresses „Ergebnismessung in der Neurologie“. Dieser zunehmend wichtige Bereich beschäftigt sich unter anderem mit objektiven und subjektiven Indikatoren für die Auswirkungen von Erkrankungen und für die Effektivität von Therapien. Die Königin traf auch mit führenden Vertretern der EAN, mit niederländischen Neurologen sowie mit Patienten mit neurologischen Erkrankungen zusammen. Auf dem EAN-Kongress wird die gesamte Bandbreite neurologischer Erkrankungen diskutiert, die häufigsten sind Kopfschmerz, Schlafstörungen, Demenz, Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson, und Multiple Sklerose.

„Der Besuch von Königin Maxima ist eine Ehre für die EAN und wir freuen uns über das Interesse der Königin an den Themen, die wir auf diesem Kongress behandeln“, so Prof. Deuschl. „Tatsächlich entwickelt sich kaum ein anderes Fachgebiet derartig rasant. Das ist auch angesichts der steigenden Krankheitslast dringend nötig: Daten des European Brain Council zufolge leiden insgesamt 220,7 Millionen Menschen in Europa an mindestens einer neurologischen Erkrankung – das sind mehr als die Einwohner von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen.“ Kopfschmerzen (152,8 Millionen. Betroffene) führen die Liste der häufigsten neurologischen Leiden an, gefolgt von Schlafstörungen und -er-krankungen (44,9 Millionen), Schlaganfall (8,2 Millionen) und Demenzerkrankungen (6,3 Millionen). „Ausreichender Förderung für neurologische Forschung und angemessenen Versorgungsstrukturen für neurologische Patienten müssen daher in ganz Europa höchste Priorität zukommen.“ Der EAN-Präsident unterstrich auch die herausragenden Leistungen der Neurologie in den Niederlanden, einem von 47 Mitgliedsländern der EAN.