Palliatieve neurologie: multidisciplinaire aanpak met vroege start

25 June 2017 B&K Kommunikation

Palliatieve geneeskunde gaat veel verder dan de behandeling van mensen met terminale kanker. Juist patiënten met ongeneeslijke neurologische ziekten kunnen sterk profiteren van multidisciplinaire palliatieve zorg met een vroege start. Deze inzichten zijn door experts besproken op het congres van de European Academy of Neurology in Amsterdam.

Voor veel mensen is palliatieve zorg alleen bekend als zorgoptie voor patiënten met terminale kanker. “Dit zorgconcept verlicht symptomen en helpt de kwaliteit van leven te behouden. Het kan echter voor veel meer worden gebruikt dan alleen om de laatste levensdagen van kankerpatiënten draaglijker te maken,” verklaart prof. David Oliver van de University of Kent in Canterbury en vicevoorzitter van het wetenschapspanel voor palliatieve zorg van het European Academy of Neurology (EAN). De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in haar definitie van palliatieve zorg terecht over “levensbedreigende ziekte” in algemene zin, en niet alleen over kanker. Prof. Oliver: “Palliatieve zorg kan in de neurologie al veel eerder in het ziekteproces nuttig zijn voor patiënten en hun families, en bij bepaalde ziekten zelfs vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld.”

Sterke behoefte aan palliatieve zorg in de neurologie

Neurologische ziekten gaan vaak samen met ernstige, schadelijke symptomen, waardoor de behoefte aan palliatieve zorg sterk is. Prof. Oliver: “Er zijn veel progressieve neurologische ziekten die ongeneeslijk zijn. We kunnen hoogstens de progressie van die ziekten vertragen. Zorg op basis van palliatieve concepten kan sterk bijdragen aan de verbetering van het vermogen van patiënten om met hun symptomen en problemen om te gaan.” Dit is niet alleen van toepassing op patiënten met multiple sclerose, multisysteematrofie, amyotrofe laterale sclerose en andere degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel, maar ook op bijvoorbeeld mensen met dementie, de ziekte van Huntington of Parkinson en patiënten die leven met de gevolgen van een ernstige beroerte, hersenontsteking of hersentumoren.

Consensusbeoordeling met overzicht van het bewijs

De ideeën over wat kankerpatiënten nodig hebben buiten curatieve zorg zijn zeer concreet, maar kennis van dit aspect bij neurologische symptomen is minder uitgesproken. “Het wetenschappelijke bewijs voor interventies in neuropalliatie is nog beperkt,” verklaart prof. Marianne de Visser van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter van het wetenschapspanel voor palliatieve zorg van de European Academy of Neurology (EAN). “Het is daarom van essentieel belang dat we nu gebruik kunnen maken van een gedeelde consensusbeoordeling van de European Association for Palliative Care en de European Academy of Neurology. Deze EAPC-EAN-paper bevat een overzicht van de essentiële aanbevelingen op basis van de beschikbare gegevens.”

De resultaten van deze belangrijke publicatie leidden tot veel discussie tijdens het derde congres van de EAN in Amsterdam. De speciale behoeften van neurologische patiënten werden niet alleen besproken tijdens een wetenschappelijke sessie die werd voorgezeten door prof. Oliver en prof. De Visser, maar ook tijdens een symposium dat werd georganiseerd door de EAN en de European Federation of Neurological Associations (EFNA), de overkoepelende organisatie voor Europese patiëntenbelangengroepen binnen de neurologie.

Er bestaat geen onfeilbare formule voor optimale levenslange palliatieve zorg, maar de experts hebben fundamentele aanpakken kunnen opstellen. Prof. Oliver: “Er bestaat bewijs voor verlichting van symptomen en verbetering van psychologische problemen en problemen van familieleden/verzorgers door het zo snel mogelijk starten met een palliatieve behandeling en het gebruik van een multidisciplinaire aanpak. Bij sommige ziekten met een aanhoudend progressief verloop, zoals amyotrofe laterale sclerose, begint palliatieve zorg al met het bekendmaken van de diagnose. Hiervoor zijn specifieke vaardigheden vereist. Als dit niet juist wordt gedaan, kan het effect op patiënten en verzorgers verwoestend zijn. Andere belangrijke factoren zijn verbeterde communicatie, nauwkeurige beoordeling en behandeling van de symptomen, en verbeterde training in de principes en kennis van palliatieve geneeskunde.”

Zorg als cruciaal element voor zowel patiënten als familieleden en zorgverleners

Naast de verbeterde zorg voor patiënten moet er ook ondersteuning worden geboden aan alle betrokken zorgverleners. Prof. De Visser: “Het bieden van palliatieve zorg aan patiënten levert fysieke en emotionele stress op. Zonder passende ondersteuning kan dit zelfs leiden tot depressie. Vaak hebben zorgverleners psychologische ondersteuning nodig om hun verdriet te verwerken nadat een patiënt overlijdt.”

Toegenomen samenwerking tussen neurologen en palliatieve-zorgverleners

Deze bevindingen komen op het juiste moment voor neurologen, aangezien de bevolking vergrijst. Prof. Oliver: “In heel Europa groeit de interesse en wordt vooruitgang geboekt op dit gebied. Vaak is geschikte palliatieve medische zorg niet alleen afhankelijk van de beschikbare middelen, maar ook van opvattingen. Als opvattingen veranderen, kunnen er vaak kleine aanpassingen worden gemaakt die van essentieel belang zijn voor patiënten en hun families.” Prof. Marianne de Visser, specialist op het gebied van neuromusculaire ziekten, beschouwt dit gezamenlijke werk als de eerste stap in de richting van een verbeterde samenwerking tussen neurologen en palliatieve-zorgverleners: “We hopen dat deze consensusbeoordeling verdere discussies over de rol van palliatieve geneeskunde in de neurologie stimuleert.”

De experts op beide gebieden willen de succesvolle samenwerking graag voortzetten in de toekomst. Prof. Oliver: “De consensusbeoordeling is slechts het begin van een ontwikkelende samenwerking tussen palliatieve geneeskunde en neurologie.” Dit onderwerp zal uitgebreider worden besproken tijdens een symposium dat door de EAN en de EAPC wordt georganiseerd tijdens het EAN-congres van volgend jaar in Lissabon. Prof. De Visser: “We willen deze samenwerking benadrukken voor het welzijn van onze patiënten.” Prof. Oliver is er tevens van overtuigd dat de samenwerking voor iedereen positief is: “Neurologen moeten hun kennis van palliatieve geneeskunde uitbreiden. Tegelijkertijd moeten de specialisten op het gebied van palliatieve geneeskunde meer leren over neurologie. Iedereen moet zich daarom openstellen voor leren over elkaars disciplines en voor een samenwerking.”