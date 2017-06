News Release

Neurologiecongres in Amsterdam: resultatenmetingen worden steeds belangrijker

Hoe effectief is een behandeling, leidt deze tot de verwachte verbetering en hoe kan dit objectief worden gemeten? Resultatenmetingen worden steeds belangrijker binnen de neurologie. Deelnemers aan het congres van de European Academy of Neurology in Amsterdam bespreken de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar resultaten en hoe patiënten hiervan profiteren.

Resultatenmetingen worden steeds belangrijker binnen de neurologie, en niet alleen voor artsen, maar ook voor patiënten en iedereen die betaalt voor zorgvoorzieningen. Maar hoe kan men objectief bepalen en bewijzen dat een therapie tot de gewenste verbetering leidt, een bruikbaar klinisch verschil maakt of de progressie van een ziekte vertraagt? Wegen de voordelen voor de patiënt op tegen de financiële kosten van de behandeling? Het derde congres van de European Academy of Neurology (EAN) in Amsterdam is gericht op dit overkoepelende thema, dat tijdens een aantal wetenschappelijke sessies zal worden besproken.

Voor de voorzitter van de EAN-programmacommissie, prof. Paul Boon (Universiteit van Gent (België) en Kempenhaeghe), zijn de mogelijke voordelen voor patiënten het belangrijkst wanneer het op neurologische resultaten aankomt: “Hoewel het klinisch verklaren van het ziektemechanisme door zulke indicatoren erg belangrijk is, concentreren patiënten zich natuurlijk op andere aspecten.” Nadat de diagnose epilepsie of migraine bij ze wordt gesteld, willen ze graag het volgende weten: Zal de therapie werken? Zullen mijn (hoofdpijn)aanvallen stoppen? Hebben de geneesmiddelen ongewenste bijwerkingen? Hoeveel pillen moet ik slikken en wanneer om het optimale resultaat te bereiken? “Met resultatenmetingen kunnen we dergelijke vragen beantwoorden. Tegelijkertijd kunnen we erachter komen welke invloed de ziekte in de toekomst op de patiënt zal hebben en zien hoe onze therapie werkt,” verklaart prof. dr. Bernard Uitdehaag (VUmc MS Centrum Amsterdam), voorzitter van de plaatselijke organisatiecommissie van het congres en voor

zitter van een van de EAN-sessies over dit onderwerp.

Vooruitgang op het gebied van meetmethoden

Op het gebied van neurologie wordt vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van eenvoudig te gebruiken beoordelingsmethoden die kunnen bijdragen aan objectieve, nauwkeurige resultatenmetingen. Dit is echter nog niet het geval voor alle ziekten. Bestaande resultatenmetingen zijn bijvoorbeeld voor langzaam vorderende neuromusculaire aandoeningen nog altijd lastig te interpreteren met betrekking tot het beperkte bewegingsvermogen en de kwaliteit van leven van patiënten. Daarentegen bestaan er al lange tijd resultatenmetingen voor veelvoorkomende aandoeningen zoals epilepsie en migraine. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal (hoofdpijn)aanvallen vastgelegd. Prof. Boon: “De laatste tijd zijn de metingen verscheidener geworden. We leggen bijvoorbeeld klachtenvrije dagen vast. Voor patiënten is dat betekenisvoller dan het totale aantal aanvallen.” Voor epilepsie worden resultatenmetingen tevens beoordeeld met een EEG, dat vervolgens wordt geanalyseerd met speciale software. Prof. Boon: “Met deze aanpak kunnen we bepaalde indicatoren veel effectiever detecteren dan met de gebruikelijke methoden.”

Voor het meten van een mogelijke verslechtering van de gesteldheid van patiënten met multiple sclerose is bijvoorbeeld een eenvoudige test ingesteld als standaardprocedure: patiënten wordt gevraagd pennen in een plank met negen gaten te steken en ze er weer een voor een uit te halen. Als ze daarvoor 20 procent meer tijd nodig hebben dan de vorige keer, is de ziekte bewezen klinisch verslechterd.

Resultaten meten voor dementie

Onderzoekers in Amsterdam hebben een vragenlijst voor patiënten met de ziekte van Alzheimer ontwikkeld die kan helpen bij het ontdekken van dementie in een vroeg stadium. Verdere resultatenmetingen voor de ziekte van Alzheimer kunnen worden uitgevoerd met een amyloïde-PET-scan. Tijdens deze procedure wordt er een substantie met een lage stralingsdosis geïnjecteerd, waardoor amyloïdeplaques in de hersenen kunnen worden waargenomen. Dit eiwit is een typische biomarker voor de ziekte van Alzheimer. Door onderzoek van het hersenvocht kunnen ook conclusies worden getrokken over de progressie van neurodegeneratie bij dementie.

Een combinatie van methoden levert meer informatie op

Er wordt steeds vaker een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt voor resultatenmetingen. Prof. Uitdehaag adviseert het gebruik van multidimensionale resultatenmetingen voor heterogene ziekten zoals multiple sclerose. “We kunnen erg veel leren als we het perspectief van de patiënt samenvoegen met bijvoorbeeld beeldvormingsmethoden. Uit een MRI-scan kan bijvoorbeeld blijken dat de toestand van de patiënt stabiel is, terwijl de patiënt klaagt over een verslechtering. De patiënt kan zich ook juist goed voelen, terwijl uit een MRI-scan blijkt dat er waarschijnlijk problemen zullen optreden in de nabije toekomst.”

Aantal bijwerkingen als onderdeel van de algemene resultaten

Bij de behandeling van neurologische ziekten kunnen bepaalde geneesmiddelen bijwerkingen hebben, zoals concentratieproblemen en geheugenverlies. Tot een paar jaar geleden werden deze bijwerkingen simpelweg geaccepteerd, vooral bij oudere patiënten. Prof. Boon benadrukt dat hier steeds meer verandering in komt: “Bijwerkingen worden als onderdeel van resultatenmetingen vastgelegd en serieus genomen.” Therapieën worden steeds meer aangepast per patiënt en dus moeten ook de resultaten verschillend worden geanalyseerd. Prof. Uitdehaag: “Het met elkaar vergelijken van patiëntgroepen is niet meer voldoende. Als een bepaalde behandeling bij veel mensen werkt, hoeft dat voor een bepaald persoon niet het geval te zijn.” Nu therapieën steeds meer worden aangepast per patiënt wordt het steeds belangrijker om precies vast te leggen wat er wordt gedaan, welke voordelen daar het gevolg van zijn en of de behandeling voordeel biedt voor de specifieke patiënt.

Kosten-batenanalyse

De kostendruk op budgetten voor openbare gezondheidszorg stijgt, waardoor de neurologiesector steeds meer wordt geconfronteerd met eisen voor bewijs van therapieresultaten, zodat de kosten van een bepaalde behandeling kunnen worden afgewogen tegen de voordelen. Prof. Boon: “Mensen die betalen voor Europese gezondheidszorgsystemen tonen steeds meer interesse in vergoedingsconcepten op basis van resultaten. Ze zijn bereid kosten te dragen als de effectiviteit van een behandeling kan worden gecontroleerd. Nieuwe therapieën worden vergeleken met conventionele therapieën om te beoordelen welke therapieën de kosten waard zijn. Hoe gevarieerder de behandelingsopties voor een ziekte zijn, hoe relevanter resultatenmeting wordt”, aldus de expert.

