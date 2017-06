News Release

Süchtig nach Computerspielen

23 June 2017 Deutsches Aerzteblatt

Computerspiele können abhängig machen. Wie häufig eine problematische Nutzung von Computerspielen bei jungen Menschen vorkommt und welche soziodemografischen, psychopathologischen und sozialen Aspekte mit der Störung einhergehen haben Lutz Wartberg vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Koautoren untersucht (Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 419-24).

Die Autoren interviewten 1 531 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 25 Jahren. Diese Stichprobengröße kann als repräsentativ für Deutschland angesehen werden. Für ihre Befragung nutzten Wartberg et al. ein standardisiertes Instrument, die Internet Gaming Disorder Scale. Zudem erfassten sie soziodemografische und psychosoziale Faktoren.

In der primären Analyse ergab sich eine Prävalenzschätzung von 5,7 Prozent für Internet Gaming Disorder (IGD) in der untersuchten Altersgruppe. Männliche Befragte waren mit 8,4 Prozent deutlich häufiger betroffen als weibliche mit 2,9 Prozent. Signifikante Zusammenhänge zeigten sich außerdem zwischen IGD und niedrigerem Lebensalter, höherer Depressivität, höherer Ängstlichkeit und häufigerer Vernachlässigung sozialer Kontakte wegen der Nutzung von Computerspielen.

Internet Gaming Disorder wurde als neue Forschungsdiagnose in die aktuelle Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) aufgenommen. Diese Bezeichnung beschreibt eine Störung durch Spielen von Internetspielen, und zwar sowohl online als auch offline. Die Diagnose stützt sich auf insgesamt 9 Kriterien, die von den Kriterien zur Diagnose von pathologischem Glücksspiel und Substanzabhängigkeit abgeleitet wurden. Dazu zählen unter anderem: die gedankliche Vereinnamung, die Entzugssymptomatik, der Kontrollverlust, der Interessenverlust an anderen Aktivitäten sowie die Gefährdung wichtiger Beziehungen oder gar der Arbeits-/Ausbildungsstelle aufgrund des Spielens.

Therapeutische Interventionen für Betroffene mit IGD, so die Autoren, sollten in spezialisierten Beratungs- und Behandlungseinrichtungen zu internetbasiertem Suchtverhalten, die inzwischen in allen deutschen Bundesländern bestehen, erfolgen.

https://www.aerzteblatt.de/archiv/190789