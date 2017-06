News Release

Die Autorin Sofi Oksanen, die finnische Sauna und die Zweisprachigkeit des Landes bildeten das Finnland-Image auf der Frankfurter Buchmesse

19 June 2017 University of Vaasa

Dissertation setzt sich mit dem Ehrengastkonzept der Frankfurter Buchmesse auseinander und betrachtet, was für eine Plattform der Ehrengastauftritt dem Literatur- und dem Kulturexport des Gastlandes bietet. Die Untersuchung zeigt, dass das Ehrengastkonzept den Literaturexport eng zu einem länderbezogenen Rahmen verknüpft.

Finnland war der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2014. Körkkö ist der Planung und Durchführung des finnischen Ehrengastprojekts ab dem Jahr 2012 gefolgt. Die Tragweite des Projekts wurde jedoch erst an Ort und Stelle in Frankfurt klar.

– Finnland war überall zu sehen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Messegelände.

– Natürlich hat man auch gleich bekannte Gesichter erkannt. Bekannte Autoren und Politiker, sogar der finnische Staatspräsident, waren da.

Das Ehrengastprojekt war nach vielen Maßstäben das größte Kulturexportprojekt Finnlands aller Zeiten.

Im Rummel der Buchmesse nahmen sowohl Finnlands Auftritt als auch das Forschungsprojekt konkrete Form an. Als die deutschen Medien das Thema Finnland angriffen, wurde schnell klar, was das Interessante an Finnlands Auftritt war. Finnland wurde in der Presse als Land der jungen Autorinnen wahrgenommen.

– Ziemlich schnell habe ich herausgefunden, was das Interessante an Finnland und an finnische Literatur für die deutsche Presse war. Bilder von jungen Autorinnen wie Sofi Oksanen oder Katja Kettu erschienen auf den Titelseiten der Zeitungen.

Ein Grund dafür war der Habitus dieser Autoren. Die Dreadlocks von Oksanen und die Tattoos von Kettu passten zu den Titelseiten.

– Es ging jedoch nicht nur um das Aussehen, sondern um ein viel breiteres Phänomen, nämlich den Inhalt der Werke.

Sowohl Oksanen als auch Kettu schreiben über Themen, die sich an den zweiten Weltkrieg anknüpfen.

– In der deutschen Presse wurde festgestellt, dass durch die Kriegsthematik die finnische Literatur gerade für den deutschen Leser viel zu bieten hat. In den Medien wurde gefragt, warum gerade jetzt in Finnland darüber geschrieben wird.

Neben der Literatur spielte das allgemeine Image des Landes eine große Rolle für den Auftritt und dessen Rezeption in der Presse.

– Die deutsche Presse wollte immer noch das typische Finnland-Image mit Sauna, Melancholie und Einöden hervorheben. Man muss auch zugeben, dass die finnische Saunakultur im Programm des Auftrittes einen bedeutenden Platz einnahm, obwohl die Organisatoren ursprünglich auf die typischen Stereotype verzichten wollten.

Dabei stellte sich die Frage inwiefern eigentlich der Literaturexport überhaupt mit dem Auftritt zusammenhängt. Die Untersuchung zeigte, dass der Auftritt und der Literaturexport nur indirekt mit einander verbunden waren.

– Einige Agenten und Verleger fanden den länderbezogenen Rahmen störend, weil dadurch der Fokus statt auf den literarischen Inhalten auf das Ausgangsland lag.

In der Untersuchung wurde deutlich, dass Finnlands Position sich durch das Ehrengastprojekt im internationalen literarischen Feld verbesserte. Umgekehrt wirkte sich die internationale Ausstrahlung positiv auf das literarische Feld Finnlands aus. Jedoch erweist sich das Konzept des Ehrengaststatus angesichts der Globalisierung der Medienwelt als etwas Problematisch.

– Die enge Verknüpfung des Literaturexports mit einem bestimmten Länder-Image entspricht nicht der Wirklichkeit, in der Bücher und Themen Ländergrenzen und die traditionellen Grenzen des literarischen Feldes überqueren.

So ein Phänomen ist gegenwärtig z. B. bei der erfolgreichen Lumikki-Trilogie der finnischen Autorin Salla Simukka zu beobachten. Die Lumikkis überschreiten die Grenzen der Länder, Sprachen und Themen wie die Mumins von der finnlandschwedischen Schriftstellerin Tove Jansson oder die Harry Potter -Bücher.

Körkkö lebt momentan in Berlin. Ihre Doktorarbeit hat sie sowohl in Finnland als auch in Deutschland geschrieben.

Verteidigung

Die öffentliche Verteidigung von M.A. Helmi-Nelli Körkkös Arbeit „ FINNLAND.COOL. – zwischen Literaturexport und Imagepflege. Eine Untersuchung von Finnlands Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2014” fand am Freitag den 16. Juni um 12 Uhr im Auditorium Kurtén an der Universität Vaasa statt.

Opponent war Prof. Dr. Stefan Neuhaus (Universität Koblenz-Landau) und Custos war Prof. Dr. Christoph Parry (Universität Vaasa, Finnland).

