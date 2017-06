News Release

Três Cientistas do IGC eleitos membros da EMBO

17 June 2017 Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC)

Paula Duque, Isabel Gordo e Miguel Soares, investigadores principais no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugal) foram agora eleitos membros da Organização Europeia de Biologia Molecular (European Molecular Biology Organization - EMBO). É um caso excepcional, ter no mesmo ano três cientistas da mesma instituição a serem selecionados para integrar a EMBO.

A EMBO é uma das mais prestigiantes organizações de ciência a nível mundial, apoiando cientistas em diferentes fases da sua carreira e trabalhando para criar um ambiente a nível Europeu que reúna as melhores condições para o desenvolvimento de investigação científica de excelência na área das ciências da vida. Todos os anos esta organização reconhece o mérito e a excelência do trabalho desenvolvido por alguns cientistas, elegendo-os como novos membros que passam assim a ter uma voz ativa nas várias iniciativas da EMBO, inclusive em recomendações para política de ciência. Os três cientistas do IGC agora eleitos têm já uma vasta carreira dedicada à investigação em diferentes áreas da Biologia

Paula Duque lidera o grupo de Biologia Molecular de Plantas, que estuda os mecanismos moleculares de percepção e resposta das plantas ao stress ambiental. Sobre a importância desta nomeação, Paula Duque afirma: "Estou muito honrada por esta eleição e por ver o trabalho que o meu laboratório tem vindo a realizar ser reconhecido por alguns dos cientistas mais influentes do mundo. Fazer parte da EMBO irá proporcionar-me uma nova plataforma privilegiada para interagir com líderes em diferentes campos de investigação e, onde acredito poder chamar a atenção para outras excelentes linhas de investigação em plantas que estão a ser desenvolvidas em Portugal".

Isabel Gordo coordena o laboratório de Biologia Evolutiva onde o seu grupo estuda os processos que permitem às bactérias adaptarem-se no contexto de ecossistemas, como é o caso do intestino ou as resistências a antibióticos. Para Isabel Gordo: "Esta eleição é uma honra e um prazer. Uma honra para o reconhecimento do trabalho de todos os membros da minha equipa que têm investigado arduamente as regras subjacentes à organização dos genomas dos organismos simples. Um prazer porque torno-me membro da EMBO em conjunto com outros dois colegas do Instituto, que eu muito respeito e admiro."

Miguel Soares, líder do grupo Inflamação, estuda mecanismos que regulam a inflamação com um interesse específico pelos mecanismos despoletados durante as interações hospedeiro-micro-organismos. Miguel Soares diz: "É uma honra juntar-me à EMBO e a um grupo excepcional de cientistas líderes mundiais".

Este ano, a EMBO elegeu 65 novos membros que se juntam a um grupo de mais de 1700 dos melhores investigadores da Europa e do mundo. No comunicado da EMBO a sua diretora, Maria Leptin, realça: "Recebemos mais nomeações do que nunca durante esse ciclo eleitoral, o que homenageia a força e a diversidade das ciências da vida na Europa. A experiência e a visão dos nossos novos membros será de um valor inestimável para ajudar a EMBO a desenvolver e a fortalecer os seus programas e atividades nos próximos anos ".

Além dos investigadores Paula Duque, Isabel Gordo e Miguel Soares, outros 15 cientistas que trabalham em Portugal são também membros desta organização, entre os quais Jonathan Howard, diretor do IGC, Mónica Bettencourt Dias, também investigadora do IGC, e Maria do Carmo Fonseca, presidente do Instituto de Medicina Molecular.

