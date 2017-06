News Release

Départ de l’expédition "Sargasses" dans les Antilles

14 June 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

La communauté scientifique française se mobilise pour étudier les causes des échouages massifs des algues sargasses aux Antilles, qui ont de graves conséquences environnementales, sanitaires et économiques dans la région depuis 2011. Du 19 juin au 13 juillet 2017, des chercheurs de l’Institut méditerranéen d’océanologie (MIO), basé à Marseille, conduiront l’expédition "Sargasses" à bord de l’ANTEA, navire océanographique de l’IRD.

Ils partiront de Cayenne (Guyane française) le 19 juin pour un périple en mer de 25 jours entre la Guyane, les Antilles et la mer des Sargasses. Cette expédition, soutenue par la Flotte océanographique française, l'IRD et le CNRS-INSU, a pour but de déterminer l'origine des algues sargasses qui s’échouent régulièrement sur les côtes antillaises et de déterminer les mécanismes physico-chimiques et biologiques qui favorisent leur prolifération.

Lors de cette campagne océanographique, un important échantillonnage de la faune et de la flore associées aux "radeaux de sargasses" sera effectué, notamment en plongée sous-marine. Des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'IRD, d’Aix-Marseille Université, de l'Université des Antilles, de l'Université de Bretagne occidentale et du Groupe d'étude et de protection des oiseaux (GEPOG) participeront à cette expédition.

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2017/depart-de-l-expedition-sargasses-dans-les-antilles