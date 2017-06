News Release

Appel à soutien de l’Initiative africaine pour les sciences planétaires et spatiales

14 June 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Un groupe de chercheurs internationaux, parmi lesquels des chercheurs de l’IRD et du CNRS, vient de publier dans la revue EOS un appel à soutenir " L’initiative africaine pour les sciences planétaires et de l’espace". L’IRD est une des institutions partenaires de l’initiative.

Les bénéfices pour la société des sciences planétaires et spatiales son reconnus dans de nombreuses régions du monde. Toutefois, l’Afrique représente moins de 1 % de la production scientifique mondiale en sciences planétaires et spatiales. Ainsi, un cinquième de la population mondiale est exclu de ce domaine de recherche pluridisciplinaire.

L’émergence de groupes de recherche dans ce domaine doit attirer l’attention de la communauté scientifique. Ces groupes rencontrent de nombreuses difficultés : ils sont sous-financés, ont un accès limité aux programmes internationaux proposés par les principales agences spatiales, et ne disposent pas de plateformes analytiques modernes pour l’analyse des matériaux planétaires (météorites).

C’est pourquoi un groupe de chercheurs internationaux, composé de personnalités scientifiques africaines et non-africaines, publient l’appel à soutenir l’Initiative africaine pour les sciences planétaires et de l’espace. Cet appel est une première étape, l’effort étant nécessaire sur le long-terme. Il montre l’existence d’une communauté active de scientifiques désireux de pendre part, au travers de leurs recherches, au développement social, économique et scientifique du continent africain.

David Baratoux, chercheur à l’IRD (UMR GET) initiateur de l’appel à soutien, souligne que "les bénéfices des activités de recherche dans ce domaine sont nombreux pour les sociétés africaines. Le développement des sciences planétaires et spatiales est en effet primordial pour le développement durable, la paix, l’éducation des populations et le renforcement des compétences de la nouvelle génération de scientifiques et ingénieurs africains".

Le groupe de chercheurs attend un soutien fort de la communauté internationale, afin d’encourager la mise en place d’actions concrètes et coordonnées dans le domaine des sciences planétaires et spatiales en Afrique, de favoriser le développement d’infrastructures d’observation et d’intégrer progressivement ce domaine aux cursus universitaires dans la région.

12 organisations et institutions ont déjà approuvé cet appel, parmi lesquelles l’IRD, le CNRS, l’Académie Africaine des Sciences, l’Union Américaine de Géophysique…

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2017/l-ird-soutient-l-initiative-africaine-pour-les-sciences-planetaires-et-spatiales

Attached files © Amada Sickafoose (South African Astronomical Observatory, SAAO) Un groupe de chercheurs monte un équipement appelé Sutherland High-speed Optical Camera (SHOC) sur le télescope de 188 cm du South African Astronomical Observatory en Afrique du Sud. L'instrument est utilisé pour observer les occultations d'étoile par les astéroïdes de notre système solaire.