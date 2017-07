News Release

L'efficacité des ressources: soutenir une croissance verte pour l'Europe

10 July 2017 European Commission, CORDIS

Le dernier magazine RESULTS PACK de research*eu – une collection d'articles sur des projets financés par l'UE dédiés à un domaine spécifique de la recherche scientifique – est désormais disponible gratuitement sous format PDF. Cette brochure se concentre sur la façon dont la recherche innovante financée par l'UE offre des solutions innovantes pour accroître la croissance écologique et le progrès vers une économie circulaire vraiment authentique.

La demande croissante et la concurrence mondiale pour les ressources augmentent la pression sur l'environnement naturel. L'Europe doit rester compétitive mais aussi ouvrir la voie vers des solutions durables et respectueuses de l'environnement, afin de surmonter ces difficultés.

En évoluant vers une économie à faible impact carbone et soutenue par une croissance verte, dans une société qui génère des avantages pour l'économie et l'environnement et les partages entre tous, les entreprises d'Europe bénéficieront de nouvelles opportunités qui engendreront des économies en coûts de matériaux et assureront leur croissance, malgré des contraintes sévères en matière de ressources et des normes élevées en matière d'environnement.

Ceci contribuera aussi à optimiser le rendement des ressources, et à minimiser leur extraction et la génération de déchets. Ce changement d'orientation bénéficiera à des secteurs nombreux et variés, comme ceux des déchets, de la production industrielle, des matières premières, de l'extraction minière, de l'alimentation et de l'agriculture.

Cette brochure Results Pack de CORDIS présente huit projets qui contribuent à ce que l'Europe soit plus économe en ressources à l'avenir. Ils comprennent des innovations dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture grâce aux projets RESFOOD et BIOECOSIM respectivement, et aux projets WATER4CROPS et EWIT qui ont fait progresser la coopération entre l'Europe et d'autres régions du monde. Enfin, apporter aux entreprises et consommateurs les outils et processus nécessaires à une plus grande efficacité énergétique est aussi important que la mise au point de nouvelles technologies pour établir une économie plus autosuffisante et verte, un défi que tentent de relever les projets GREENECONET, MYECOCOST et RESCOM.

L'UE continue de mettre l'accent sur une croissance verte et le rendement des ressources, et compte évoluer vers une économie circulaire dans les prochaines années, aussi les futurs projets de recherche financés via Horizon 2020 poursuivront leurs travaux là où ces projets se sont arrêtés. Ce Results Pack sera donc régulièrement mis à jour pour refléter les dernières innovations européennes, destinées à relever certains des défis les plus importants en matière d'économie et d'environnement que rencontre l'Europe – et le monde – au vingt et unième siècle.

