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西班牙软件发明:改善物流存储职能

02 June 2017 Universidad Carlos III de Madrid - Oficina de Información Científica

该软件可以广泛应用于工业的方方面面:通过执行高级数据处理以便在万一发生事故的情况下预

测未来的部件和工具的储存需求。如 Obuu 公司已经涉及的飞行航线领域,已经把由于特定部件

存储缺失所造成的风险降低了四分之一,同时也减少了 20%的必要投资。

为此,最基本的是收集所有的物流数据,分析储存效率并对可能出现的情况进行模拟,从而优化

仓库存储性能。“对于一个平均每天运行 12 小时,拥有 29 家飞机的小型舰队,我们成功的减少

了其六十万欧元的投资并同时提高了其 17%的可用性”。马里奥·英格列斯(Mario Inglés),作

为 Obuu 科技与弗朗西斯科·英格列斯(Francisco Inglés)和尼古拉斯·奥尔尼略(Nicolás

Hornillos)的联合创始人之一表示。

“如果一条航线需要修理很多引擎但与此同时并没有足够的工具,就无法进行平行修理,从而无

法按期交付,这将是毁灭性的。”尼古拉斯·奥尔尼略表示:“一架在陆地上停歇的飞机将会产

生每分钟好几千欧元的成本,只有在飞行的时候才盈利。因此问题的关键是我们如何避免由于备

机而造成的无谓时间损失。”

该创业公司的软件基于一项可以对组件随机行为进行预测的数学模型。继续以航空舰队为例,该

系统可以告知维修中心他们需要多少工具并同时告知具体多少数量的飞机需要维修。 “你无需

一下子全部把材料买来,由于可以预见接下来的一个月只能将会需要,因此可以提前购买或租借

。”研究人员总结。

“该软件的最主要优点是不但可以考虑到备品备件,消耗品和工具的完整性,同事也可以适应

客户的各种需要。”尼古拉斯表示。该软件应用的方法可以提高消耗品,备件和工具存储的性价

比,并可以广泛应用于任何需要复杂系统维护的领域,如可再生能源,或铁路、航海领域等。

Obuu 科技有限公司的成立初始是基于马德里大区-卡三节点 ESA BIC 项目,该项目由欧洲航天局

发起,旨在鼓励创新公司成立,得到马德里当地政府的支持,并由马德里 Madri+d 创新与发展基

金会管理。该项目对应用空间技术或者基于该科技发展应用从而开发更多的产品和服务的公司提

供资助。卡三科技园区孵化器是马德里 ESA BIC 项目四个关键节点之一。

Video: https://youtu.be/_IHfheBxJn0

Obuu:

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/empresas/vivero/dire

ctorio_empresas/OBUU-Techh

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Comunicacion_C/1371232684279/1371215537949/Spanish_software_optimizes_functioning_of_industrial_warehouses