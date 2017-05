Event

Studenten lernen mit Daten von Copernicus Atmosphere Monitoring Service die Überwachung von Nationalparks

27 August 2017 — 03 September 2017 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Location: Hochschule Trier

Hochschule Trier Venue: Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld statt

In diesem Sommer treffen sich zwanzig Studenten aus der ganzen Welt, um sich im Bereich Überwachung des Gesundheitszustands von Nationalparks weiterzubilden. Die Daten des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) bilden dabei das Rückgrat für die Aufgaben der Studenten.

Der Sommerkurs findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. In dieser Woche lernen die Studierenden die Grundlagen kennen, Nationalparks und Biosphärenreservate zu überwachen und zu managen. Sie erhalten so einen Einblick in die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, die dafür genutzt werden. Die Arbeitsbeispiele drehen sich rund um den Hunsrück-Hochwald, Deutschlands jüngsten Nationalpark.

Der Kurs wird von Prof. Dr. Peter Fischer-Stabel von der Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld geleitet. „Nationalparks widmen sich natürlichen Systemen. In Deutschland handelt es sich dabei beispielsweise um Wälder. Durch Überwachung der Situation in diesen Nationalparks können die Auswirkungen äußerer Einflüsse, wie Tourismus und Witterung gemessen werden“, erklärt Fischer-Stabel.

Die CAMS-Daten werden zusammen mit anderen Daten von der Hochschule genutzt, um Aufgaben für die Studierenden vorzubereiten und so die Bedeutung der Überwachung von Nationalparks für die Entscheidungsfindung in Umweltfragen zu verdeutlichen.

Die Übungen veranschaulichen, wie Punktmessungen mittels eines Netzwerks von Bodensensoren durchgeführt werden und wie diese Messungen anschließend mit Fernerkundungsdaten von Satelliten – wie den Copernicus Sentinels – kombiniert werden können. Diese globalen Daten werden von CAMS bereitgestellt.

„Ein Nationalpark hat den Zweck, eine Region zur Natur zurückzuführen. Mit CAMS-Daten können wir beispielsweise messen, wie viel Stickstoff in das System gelangt. Dieser kann gefährliche Auswirkung auf empfindliche Arten haben“, so Fischer-Stabel.

In den 70er Jahren begannen in Deutschland aufgrund von Industrieemissionen und anderer Schadstoffe große Teile der Wälder zu sterben. Durch die daraus hervorgegangenen Umweltgesetze ist die Atmosphäre um einiges sauberer geworden, jedoch findet noch immer ein gewisses Maß an Verschmutzung seinen Weg in die Nationalparks. Die Überwachung und Bewertung der Gesundheit dieser Orte ist also von wichtiger Bedeutung.

Fischer-Stabel hofft, dass das Seminar hilft, für die Methoden, die er und seine Kollegen unterrichten, eine breitere Nutzerbasis zu finden, wenn die Studierenden in ihre Heimatländer zurückkehren. „Wir erwarten zwanzig Teilnehmer. Im letzten Jahr hatten wir Studenten aus sieben Ländern und bis jetzt sind Bewerbungen aus zehn unterschiedlichen Ländern aus der ganzen Welt bei und eingegangen. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, das von uns bereitgestellte Wissen, einschließlich der Nutzung der CAMS-Systeme und -Daten aufzunehmen und in ihren Herkunftsländern zu verbreiten“, so Professor Fischer-Stabel.

„Der Slogan von Copernicus ist Programm: „Europe’s eyes on Earth“. Das Programm bietet nicht nur aktuellste, umfassende und zuverlässige Informationen über das Wohlbefinden unseres Planeten, sondern stellt diese Informationen auch allen frei zur Verfügung. Es ist großartig zu sehen, dass Bildungseinrichtungen CAMS-Daten für wichtige Unterrichtszwecke nutzen und so zu einem besseren Verständnis und zum Schutz der unbezahlbaren natürlichen Ressourcen in Nationalparks weltweit beitragen“, so Dr. Vincent-Henri Peuch, Leiter des Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Der Sommerkurs zum Thema IT-Fundamentals of National Park Monitoring findet vom 27. August bis zum 3. September 2017 an der Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld statt.

http://atmosphere.copernicus.eu/news-and-media/press-room/press-releases