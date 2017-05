Event

Afrique, Asie, Amérique latine : de nouvelles perspectives pour améliorer les politiques de lutte contre la pauvreté

06 June 2017 — 07 June 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Location: Brussels, Belgium

Bruxelles accueille, les 6 et 7 juin 2017, la conférence finale du projet européen NOPOOR1. Coordonné par l’IRD depuis 2012, ce projet est le plus important programme de recherche de l’Union européenne dédié à la lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud. Cette conférence sera l’occasion de présenter les résultats du projet et d'un dialogue approfondi entre les chercheurs et les décideurs, afin d’améliorer les politiques publiques de lutte contre la pauvreté.

Les Nations Unies ont adopté, fin 2015, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) pour l’horizon 2030. Dans ce contexte, l’Europe établit de nouveaux objectifs pour ses stratégies de développement et de coopération futures. Comment la recherche scientifique peut-elle y contribuer ? Cette question sera au cœur de la conférence finale du projet NOPOOR, qui permettra de présenter les résultats des enquêtes originales, des collectes de données et d’études qualitatives conduites pendant cinq ans en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

La recherche au service du développement

Lors de sessions consacrées au commerce international, à l’aide et la finance, à la gouvernance locale, aux politiques de lutte contre la pauvreté, les chercheurs, en provenance de 15 pays, présenteront leurs résultats de recherches et les implications possibles pour les politiques de développement.

Comment les projets d’aide au développement peuvent-ils concilier commerce international et migrations ? Quelles sont les innovations nécessaires pour les droits humains et sociaux ? Comment les institutions peuvent-elles influencer les normes politiques et administratives établies dans un pays ? Voici quelques-uns de sujets qui seront abordés lors de la conférence.

NOPOOR : recherche, renforcement des capacités et diffusion des résultats

Le projet NOPOOR "Renforcer les connaissances pour de meilleurs politiques de lutte contre la pauvreté" est coordonné par l’IRD (laboratoire Développement, institutions et mondialisation2) depuis avril 2012. Financé à hauteur de 8 M€ par la Commission européenne, dans le cadre du 7e Programme cadre de recherche et développement, il regroupe, dans un consortium international, plus de 100 chercheurs issus de 20 institutions, réparties sur 4 continents.

Combinant différentes approches - économie, sociologie, sciences politiques - et méthodologies - enquêtes, études économétriques, études de cas -, NOPOOR a pour objectif d’identifier les mécanismes clés qui expliquent la persistance ou l’aggravation de la pauvreté dans les pays du Sud.

L’accent est mis sur les relations avec les décideurs politiques de ces pays, afin de leur fournir des outils pour rendre les politiques de lutte contre la pauvreté plus efficaces et tendre vers les Objectifs de développement durable (ODD).

Par ailleurs, le projet insiste sur le renforcement des capacités de recherche des équipes du Sud associées : encadrement de doctorants et de jeunes chercheurs, mise en place d’un réseau permanent d’instituts nationaux de statistiques. Il privilégie également la diffusion des résultats scientifiques auprès des populations locales.

Les recherches se répartissent en 7 axes : mesure, indicateurs et dynamiques de la pauvreté ; efficacité de l’aide extérieure ; impact de la mondialisation et des migrations ; marché du travail, secteur informel, microfinance et ségrégation urbaine ; éducation et protection sociale ; relations entre régime politique et efficacité de politiques publiques de lutte contre la pauvreté et inégalités ; scénarii prospectifs.

Notes :

1. Enhancing Knowledge for Renewed Policies against Poverty .

2. UMR DIAL (IRD et Université Paris Dauphine).

© IRD/ Laure Pasquier-Doumer : jeux d'enfants les rues du quartier populaire à Balbala, Djibouti.

