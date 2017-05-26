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大学课堂上的电脑和平板电脑 如何使电子设备融入西班牙大学？

26 May 2017 University of Seville

塞维利亚大学的一个研究小组分析了带笔记本电脑或者平板电脑上课的学生特征和限制其使用的因素

塞维利亚大学的研究人员已发表了一篇题为“带着笔记本或平板电脑去上课还是不带着去，这是一个问题”的研究报告。该研究报告被收录在《人类行为中的计算机（Computers in Human Behavior）》杂志，这是一本对新技术的社会影响具有国际性参考价值的刊物。在报告中，分析了塞维利亚大学课堂上使用笔记本电脑和平板电脑的决定性社会经济因素，和限制其使用的因素。同时，也解释了在不当使用这些设备的情况下可能带来的“特洛伊木马”式影响，尤其是使用平板电脑，还有可能影响学习成绩。

这项由何塞·伊格纳西奥·卡斯蒂略·曼萨诺（José Ignacio Castillo Manzano），梅赛德斯·卡斯特罗·努尼奥（Mercedes Castro Nuño），隆德斯·洛佩斯·瓦尔布埃斯达（Lourdes López Valpuesta），特雷莎·桑斯·迪亚兹（Teresa Sanz Díaz）和罗西奥·尼格斯·奥万多（Rocío Yñiguez Ovando）等研究员进行的研究，得出结论认为，课堂上笔记本电脑使用者的个人特征与平板电脑使用者并不相同。使用笔记本电脑的，更为成熟，也就是说，他们都是一些在大学预科已经有笔记本使用经验的或者已经在大学上过几年学的学生；除了有一些具有不同的社会经济特征的学生比如不住在父母的房子里的，大多数人没有任何家庭负担。而平板电脑的用户，通常是女性，也住在他们父母的房子里，并且直接高中毕业就上的大学。

这项研究工作，在关于应用经济学科教学的第十三次全国研讨会上，获得了教育创新的特别提名。它使用了关于一份来自塞维利亚大学经济与企业管理学院的412名学生样本的微观经济模型，来分析带着笔记本电脑和平板电脑上课的学生的特征以及限制其使用的因素。

对于这些研究员来说，他们所关注的是，在使用平板电脑和学生们在社交网络上的大部分活动之间，是有着高关联度的。卡斯蒂略教授认为，这些设备，尤其是平板电脑，“是一个双刃剑，同时，就像其他研究中也强调了，它有可能成为课堂上一个大范围的休闲娱乐‘特洛伊木马’。这将证明，如果我们不想学术的乌托邦就此倒塌的话，考虑限制大学无线网络连接到与学术不太相关或根本无关的内容，是必要的，至少在有课的期间需要这种限制。

此项研究还表明，对于明显是诞生于信息时代的这代人在使用这些设备上并不存在知识和技术障碍，所以，使用这些设备和学生们的计算机知识无关，也和他们之前获得的进入大学的考试成绩无关。

对于卡斯蒂略教授而言，根据这项研究中学生表明的需求，这一新模式的建设需要高校起到积极作用，不仅完善基础设备设施，尤其是教室中的插头的数量，也应完善虚拟设备建设，包括无线WiFi连接点的数量。同时，也应该通过出资支持教学创新计划，帮助教师更快融入，以此使教师在教学活动中可以更进一步结合移动设备。根据卡斯蒂略教授的观点，这项研究的结果清楚地表明，学生希望在课堂上通过这些电子设备获得更好的学习成绩，为了不仅仅是弥补买笔记本电脑或者平板电脑的经济损失，也是弥补每天在这些设备上投入的个人费用。

根据卡斯蒂略教授所言，“现在学生们普遍拥有各种电子设备并用其进行交流和获取实时信息。在这样的情况下，手机式学习(el mobile learling）或者电子设备式学习（m-learning) 已经成为发达国家一种新的教育模式。”“电子设备式学习（m-learning）”寻求的是，学生在一个更具合作性氛围中学习，并且和自己的老师有更多的互动交流。然而，在教学过程中，无论是在西班牙的大学还是在大学预科的课堂上，这些设备的实际使用情况与其应达到的效果相去甚远。因此，在研究中，只有很小的一部分学生是定期带着笔记本电脑或者平板电脑来上课的，具体百分比分别是17,8% 和16,8%。

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216307580