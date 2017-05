Publication Announcement

Parution de l'ouvrage "Entomologie médicale et vétérinaire" aux éditions IRD et Quae

23 May 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Les éditions de l'IRD et Quae publient, le 25 mai 2017, l'ouvrage "Entomologie médicale et vétérinaire". Écrit par un collectif de spécialistes, il présente un état actualisé des connaissances sur tous les groupes d’arthropodes d’intérêt médical et vétérinaire, principalement les insectes et les tiques.

Il s’appuie sur les recherches les plus récentes en systématique, écologie, génétique, anthropologie, histoire, médecine, santé publique et génie sanitaire. Pragmatique et opérationnel, il décrit les techniques d’identification et de lutte à mettre en place pour limiter les nuisances et les effets pathogènes consécutifs à la transmission vectorielle de virus, bactéries, protozoaires et filaires.

Véritable voyage au cœur de l’entomologie médicale et vétérinaire, ce livre permettra aux enseignants, aux étudiants, aux personnels de santé, aux chercheurs et aux décideurs en santé publique d’avoir une vision complète, mise à jour et fonctionnelle du contexte, des enjeux et des solutions à mettre en oeuvre dans un domaine majeur de la santé humaine et animale.

Un ouvrage de référence

Cet ouvrage est la référence en français sur les arthropodes d’intérêt médical. Ecrit par un collectif de spécialistes en entomologie faisant autorité sur les sujets traités, il décrit les techniques d’identification et de lutte à mettre en place et est richement illustré de 250 figures et photos couleur.

Les coordinateurs :

Gérard Duvallet , entomologiste médical et parasitologue, est professeur émérite à l’université Paul-Valéry de Montpellier et président honoraire de la Société française de parasitologie.

Didier Fontenille , directeur de recherche à l’IRD, est actuellement directeur de l’Institut Pasteur du Cambodge. Ses recherches portent sur la biologie, la génétique et le contrôle des vecteurs en Afrique, en Europe et en Asie.

Vincent Robert , directeur de recherche à l’IRD, est entomologiste médical. Il co-dirige le cours Pasteur-IRD "Insectes vecteurs et transmission d’agents pathogènes" et anime un réseau de vingt laboratoires d’entomologie médicale et vétérinaire dans la zone Euro-Méditerranée.

Sommaire

Partie 1. Concepts et méthodes

Arthropodologie générale

Introduction à l’entomologie médicale et vétérinaire

Concepts et méthodes d’identification des espèces d’arthropodes

Collections et autres ressources

La lutte antivectorielle

Partie 2. Histoire, santé publique et environnement

La genèse de l’entomologie médicale et vétérinaire. Une histoire en chantier

Importance des maladies à transmission vectorielle dans le monde

Changements globaux et émergence d’infections à transmission vectorielle

Partie 3. Les arthropodes d’importance médicale ou vétérinaire

Généralités sur les diptères

Les anophèles

Culicinae

Les phlébotomes

Les simulies

Les culicoïdes

Les glossines

Stomoxyini

Hippoboscidae, Nycteribiidae et Streblidae

Les tabanides

Les diptères myiasigènes

Les poux

Les puces

Les cimicides

Triatominae

Les acariens non tiques

Les tiques

Les crustacés

Arthropodes venimeux, allergisant, d’urticans, vésicants et nuisants

