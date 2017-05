News Release

Gutenberg Forschungskolleg begrüßt neue Fellows und verleiht Gutenberg Research Award 2017

23 May 2017 Universität Mainz

Das Gutenberg Forschungskolleg (GFK), die zentrale Einrichtung zur Förderung der Spitzenforschung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), feiert sein zehnjähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 2007 anlässlich der ersten Phase der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder, ist es das älteste von inzwischen drei Exzellenzkollegs für Forschung, Lehre und wissenschaftlichen Nachwuchs an der JGU. Bei der gestrigen Feier in der Hochschule für Musik Mainz hat das GFK den mit 10.000 Euro dotierten Gutenberg Research Award 2017 an die Soziologin und Anthropologin Prof. Dr. Karin Knorr Cetina von der University of Chicago verliehen und sieben neue Fellows begrüßt. Knorr Cetina gilt als Pionierin der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsforschung und hat in den letzten Jahren mit ihren wegweisenden empirischen Studien zur Generierung von ökonomischem Wissen durch internationale Finanzmärkte neue Perspektiven für die innovative interdisziplinäre Forschung eröffnet.

Bei den GFK-Fellows handelt es sich um herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstler von der JGU und außerhalb, die vom GFK unterstützt werden, um sich an der JGU in besonderer Weise ihrer Forschung und Kunst widmen zu können. 51 Fellowships hat das GFK bisher vergeben.

Als neue Fellows wurden offiziell begrüßt:

Prof. Dr. Ulrich Breuer, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Prof. Dr. Dieter Daniels, Medientheorie und Kunstgeschichte, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Prof. Dr. Donald Dingwell, Vulkanologie, Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Victor Flambaum, Theoretische Physik, University of New South Wales, Australien

Prof. Peter Kiefer, Klangkunst und Komposition, Hochschule für Musik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Prof. Dr. Jonathan Kipnis, Neuroimmunologie, University of Virginia, USA

Prof. Dr. Christine Walde, Klassische Philologie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

In diesem Jahr wurden zudem die ersten "Zielgerade"-Fellowships überhaupt an Prof. Dr. Ulrich Breuer und Prof. Dr. Christine Walde vergeben. Diese besondere Form der GFK-Fellowships wurde im vergangenen Jahr erstmals ausgeschrieben und soll den Abschluss großer Forschungs- oder Publikationsprojekte ermöglichen. Es werden Mittel zur Verfügung gestellt, aus denen für zwei oder drei Semester eine Vertretung für die Lehre bezahlt wird. "Das Format 'Zielgerade' zeigt, dass die GFK-Fellowships flexibel und maßgeschneidert auf die jeweilige Fachkultur angewendet werden", so Prof. Dr. Thomas Hieke, Direktor des GFK und Professor für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der JGU.

"Die zehn Jahre des Gutenberg Forschungskollegs sind eine Erfolgsgeschichte und stellen eine hervorragende Entwicklung gezielter Forschungsförderung dar", so Hieke weiter. "Die Beratung durch das GFK-Leitungsgremium hat maßgeblich zur Bildung des Forschungsprofils der JGU und ihren erfolgreichen Bewerbungen in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder beigetragen." Das Leitungsgremium besteht aus exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der JGU und kooperierender Forschungseinrichtungen sowie Studierenden. Es entscheidet über die Vergabe der GFK-Fellowships und berät die Leitung und die Fachbereiche der Universität in strategischen Fragen, etwa bei der Bildung von Forschungsschwerpunkten, der Neustrukturierung von Instituten und der Antragstellung in Exzellenzwettbewerben.

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums trat die berühmte englische Sopranistin Dame Emma Kirkby gemeinsam mit "BAROCK VOKAL – Kolleg für Alte Musik an der Hochschule für Musik Mainz" auf. Das künstlerische Exzellenzprogramm wurde im Jahr 2010 von Prof. Claudia Eder als GFK-Fellow ins Leben gerufen und hat sich innerhalb weniger Jahre als hervorragendes Weiterbildungsprogramm für Opern- und Konzertsängerinnen und -sänger sowie fortgeschrittene Gesangsstudierende etabliert.

http://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/1649_DEU_HTML.php