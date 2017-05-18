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塞维利亚大学研究人员发现 可转变成血管的神经干细胞的存在

18 May 2017 University of Seville

此发现有可能对儿童肿瘤的研究产生重大影响，因其有可能构成此类肿瘤增长的因素之一

塞维利亚大学的有关神经干细胞的病理生理学研究小组以及塞维利亚生物医学研究所（IBIS）刚刚在《细胞报告》杂志上（Cell Report）发表了一篇科学论文。文章表明，颈动脉体的成体神经干细胞除转化成神经元之外，还可以被转化成血管。此项研究主要由上述研究小组的成员，博士后瓦伦蒂娜，阿内斯完成。

这一发现将有可能对如儿童肿瘤或帕金森等不同疾病的治疗方法的发展产生重大影响。“我们相信，神经干细胞能生成血管的这项能力，将直接影响在幼儿人群中某些类型肿瘤的生长”此项研究的首席研究员理查多帕达尔说道。

颈动脉体是位于颈总动脉分叉处的一个细小的神经组织结构，其功能，相当于一个化学感受器。监测血氧含量，参与呼吸调节。

成体干细胞的可塑性，或者干细胞的跨边界能力和分化成不相干的多功能细胞的能力，已成为近十年来热议的话题。神经嵴源性干细胞（NCSCs）在发展过程中表现出明显的可塑性，但是还不知晓是否在成年人群中依旧保持这种可塑性。

从这个意义上来说，“我们发现，源于神经嵴的颈动脉体干细胞（CBSCs），除了在神经形成中已知的作用之外：如在适应缺氧环境过程中，有助于器官中神经和血管生成，还能够经历内皮细胞分化。此外，此类干细胞（CBSCs）转化成血管细胞，取决于低氧诱导因子（HIF），并且对缺氧状态下释放的血管细胞因子，比如促红细胞生成素，非常敏感。我们的数据，突出显示了成人人群中的组织特异性干细胞的一种显著生理学可塑性，并有可能影响此类细胞在细胞疗法中的应用。”帕达尔补充道。

这些调查结果都是来自于欧洲研究委员会的“欧洲研究理事会创业研究人才奖金”（ERC Starting Grant）奖励下的“成人颈动脉体干细胞生态学生理学”项目，以及西班牙经济与竞争力部门（Ministerio de Economía y Competitividad）的“神经嵴源性干细胞的病理生理学”项目的研究结论的一部分。

为了这些研究，专家们获得了来自于“圣女罗西奥”大学医院（Hospital Universitario Virgen del Rocío）的儿科肿瘤部门和病理研究部门的合作支持。

http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.03.065

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