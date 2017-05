News Release

HITS-Wissenschaftler erhält Preis der Dr. Alexander und Dr. Rosemarie Bauer-Stiftung

17 May 2017 Heidelberg Institute for Theoretical Studies

Mehmet Ali Öztürk, Doktorand am HITS und an der Hartmut Hoffmann-Berling International Graduate School of Molecular and Cellular Biology (HBIGS) der Universität Heidelberg, wurde mit dem Preis der Dr. Alexander und Dr. Rosemarie Bauer-Stiftung ausgezeichnet. Der mit 3000 Euro dotierte Preis ermöglicht Nachwuchswissenschaftlern einen Forschungsaufenthalt im In- oder Ausland.

Mehmet Ali Öztürk arbeitet in der Gruppe „Molecular and Cellular Modeling“ (MCM) unter der Leitung von Prof. Dr. Rebecca Wade und promoviert am Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) der Universität Heidelberg. Er wurde für sein Forschungsvorhaben mit dem Titel: "Structural analysis of DNA binding mechanisms of FoxA1 - AR heterodimer complex" ausgezeichnet. Ziel seines Projekts ist es herauszufinden, wie bestimmte Proteine mit der DNA interagieren und wie sie einen Proteinkomplex bilden, der mit dem sogenannten kastrationsresistenten Prostatakarzinom, einer besonderen Form des Prostatakrebses, in Verbindung steht.

Für das Forschungsvorhaben kombiniert Öztürk rechengestützte Methoden und Computersimulationen mit verschiedenen biophysikalischen Methoden aus der Experimentalbiologie. Seinen Forschungsaufenthalt absolvierte er von März bis Mai 2017 bei Prof. Dr. Xavier Salvatella am Institute for Research Biomedicine (IRB) in Barcelona, Spanien. Die Ergebnisse seiner Untersuchung präsentierte er jetzt beim „Young Scientist Seminar“ der „DKFZ-ZMBH-Alliance“ im DKFZ, wo er im Anschluss daran den Preis entgegennahm.

Der mit 3000 Euro dotierte Preis der Dr. Alexander und Dr. Rosemarie Bauer-Stiftung wird einmal jährlich verliehen. Die Stiftung hat das Ziel, im jährlichen Wechsel den wissenschaftlichen Nachwuchs an den Fakultäten für Biowissenschaften und Chemie und Geowissenschaften zu unterstützen. Gefördert wird ein zeitlich befristeter Forschungsaufenthalt einer Doktorandin, eines Doktorands oder PostDocs in einem externen Labor im In- oder Ausland. Das Ergebnis des Forschungsaufenthalts wird nach Abschluss veröffentlicht.