11ème édition du congrès EFITA Conférence européenne consacrée à l'utilisation future des TIC dans le secteur agroalimentaire, des bio-ressources et de la biomasse

04 June 2017 — 06 July 2017 Irstea (formerly Cemagref)

Location: MONTPELLIER

MONTPELLIER Venue: Montpellier SupAgro School

Montpellier SupAgro School Opening hours: 9:00 GMT

EFITA est une conférence européenne consacrée à l'utilisation future des TIC dans le secteur agroalimentaire, des bio-ressources et de la biomasse. Elle a été lancée en 1997 et est soutenue par la Fédération européenne des technologies de l'information dans l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (EFITA). Le congrès 2017 sera le 11ème de la série. Il est organisé par Montpellier Supagro et Irstea en collaboration avec le World Congress on Computers in Agriculture (WCCA). Montpellier, qui a eu le plaisir d'accueillir cet événement en 2001, est très heureux de l’accueillir de nouveau pour cette année 2017. Vous pourrez profiter pleinement de cet événement sur l'agréable site de l’école d’ingénieurs agronomes de Montpellier Supagro. Dans une atmosphère conviviale, vous aurez l'occasion de partager les dernières recherches et réflexions sur l'avenir des TIC dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement. Sont également proposés durant le congrès des événements connexes tels que des workshops et des démonstrations de TIC innovantes. Une visite technique des acteurs du domaine des TIC de la région de Montpellier est organisée à la fin de la conférence (6 juillet).



Plus d'informations sur www.efita2017.org / efita2017@irstea.fr

http://www.efita2017.org