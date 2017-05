Publication Announcement

Numero 61 della rivista research*eu risultati – Le killer app nella pubblicità: cosa ci attende?

10 May 2017 European Commission, CORDIS

L’ultimo numero della rivista research*eu risultati è ora disponibile gratuitamente in formato PDF accessibile.



Sono lontanissimi i tempi in cui soltanto rinomate istituzioni di ricerca, università o grandi industrie potevano contare sui programmi quadro per la ricerca dell'UE per realizzare nuovi concetti e idee. Il 7° PQ era già un passo avanti in questo senso, ma con lo strumento per le PMI, Orizzonte 2020 sta offrendo a start-up innovative in tutta Europa la speranza e i mezzi finanziari necessari per affermarsi a livello globale.

Prendiamo ad esempio la pubblicità digitale. In paesi quali Francia, Finlandia, Italia, Irlanda e Spagna, le start-up stanno usando l'immaginazione per concepire soluzioni innovative che scuoteranno il mercato, creeranno posti di lavoro e metteranno l'Europa alla guida della pubblicità digitale.

Secondo alcuni progetti presentati in questo numero della rivista research*eu dei risultati, le imprese che sapranno distinguersi saranno sicuramente capaci di trovare un giusto equilibrio tra rispetto della privacy, non invadenza, automatizzazione, contenuti personalizzati e annunci commerciali contestualizzati. Vale sicuramente la pena, in quanto gli analisti prevedono che entro il 2020 la spesa globale per la pubblicità digitale raggiungerà i 264 miliardi di euro.

Questo servizio speciale è seguito da punti salienti riguardanti vari altri campi tematici, tra cui:

- Uno scaffold bioattivo e bioassorbibile per rigenerare le arterie

- Comprendere la mercatizzazione in Europa

- Celle a idrogeno meno preziose e più efficienti

- In che modo le foreste tropicali possono conservare più carbonio

- Soluzione a tutto tondo per affrontare meglio gli eventi di contaminazione dell'acqua

- Nuove tecniche di cernita promettenti per i riciclatori di metalli

- Una svolta dell’informatica quantica potrebbe essere “il Santo Graal della scienza”

- Proteggere le utenze e i servizi centrali mediante una sorveglianza mirata

- Nuovi metodi di sintesi chimica

La rivista research*eu risultati è la principale fonte di informazioni su tutti i risultati dei progetti scientifici finanziati dall'UE. Copre un ampio spettro di argomenti, tra cui la biologia e la medicina, l’ambiente, l’energia, i trasporti, le TIC, le tecnologie industriali, le scienze sociali e lo spazio. Viene pubblicata 10 volte l’anno in inglese.

