Dresdner Spitzenforschung erobert London

03 May 2017 Technische Universitaet Dresden

Was bewegt Londoner Bürger, sich mit Wissenschaft aus Dresden zu beschäftigen? Eine faszinierende Ausstellung zu wissenschaftlichen Projekten, die sich den großen Problemen unserer Zeit stellen!

Am 3. Mai wurde auf dem Guy’s Campus des renommierten King´s College die Wissenschaftsausstellung von DRESDEN-concept eröffnet. Damit sind mitten im Zentrum von London Exponate aus Dresden zu sehen, die Spitzenwissenschaft allgemeinverständlich darstellen. „Die Ausstellung richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Nichtwissenschaftler, an Erwachsene genauso wie an Kinder“, schwärmte der Rektor der TU Dresden und Vorstandsvorsitzende von DRESDEN-concept, Professor Hans Müller-Steinhagen, bei der Ausstellungseröffnung. „Sie können etwas über neue Krebstherapien erfahren, die Zukunft des Taktilen Internets ausprobieren oder superleichten Beton anfassen. Dieser Beton ist mit Carbon verstärkt und wird das Bauen revolutionieren. Zudem wird es um die Ausstellung zahlreiche wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien geben.“

Zur Eröffnungsveranstaltung reisten auch die Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva-Maria Stange, Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert, das Rektorat der TU Dresden und zahlreiche DRESDEN-concept-Direktoren an. Von Londoner Seite nahmen zahlreiche Vertreter der Leitung des King´s College teil. Die Ausstellung wird bis zum 26. Mai 2017 auf dem Guy’s Campus des renommierten King’s College London zu sehen sein.

Bereits im vergangenen Jahr informierte die großflächige Wissenschaftsausstellung auf dem Dresdner Neumarkt vor der Frauenkirche mit großem Erfolg über die Forschungsschwerpunkte von DRESDEN-concept.

Die Ausstellung bringt einem breiten Publikum die am Standort Dresden betriebene Wissenschaft näher und informiert über aktuelle Forschungsergebnisse in den Wissen­schaftsfeldern Biomedizin & Bioengineering, Informations­technologie & Mikroelektronik, Materialien & Strukturen sowie Kultur & gesellschaftlicher Wandel. Zahlreiche positive Rückmeldungen zur Wissenschaftsausstellung inspirierten den Verbund DRESDEN-concept, die Ausstellung auch auf internationalem Parkett zu zeigen. Mit der Eröffnung der Wissenschaftsausstellung am King’s College London wird die „internationale Tour“ gestartet. Im September zieht die Ausstellung nach Breslau und 2018 weiter nach Prag.

Verschiedene wissenschaftliche Formate wie Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträge regen während der gesamten Ausstellungszeit zum Austausch zwischen Studierenden, Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlern an. Polymere, Regenerative Medizin, Museumsarbeit und Simulationen sind nur einige Themen der am King’s College London stattfindenden Vorträge. Die Veranstaltungsreihe findet innerhalb der schon bestehenden TransCampus-Partnerschaft statt. Dies ist eine universitäre Partnerschaft zwischen der Exzellenzuniversität TU Dresden und dem King’s College in London, welche im Bereich Medizin begonnen und nun auf andere Wissenschaftsfelder der TU Dresden und die Partnerinstitutionen in DRESDEN-concept ausgeweitet wird.

„Gerade angesichts aktueller Entwicklungen ist es uns ein zentrales Anliegen, die akademische Zusammenarbeit mit britischen Wissenschaftsinstitutionen weiter auszubauen und zu intensivieren“, betonte Prof. Müller-Steinhagen.

Was ist DRESDEN-concept?

DRESDEN-concept ist ein Verbund der TUD mit starken Partnern aus Wissenschaft und Kultur, zu denen unter anderem Institute der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der der Helmholtz-Gemeinschaft gehören. Alle 24 Partner eint das Ziel, die Exzellenz der Dresdener Forschung sichtbar zu machen. Konkret bedeutet dies, dass die Partner Synergien in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Infrastruktur, Verwaltung und Transfer erschließen und nutzen. Dazu koordinieren sie ihre Wissenschaftsstrategie und identifizieren die Gebiete, in denen Dresden international führend ist. Die Partner arbeiten zusammen, um weltweit führende Wissenschaftler für Dresden zu gewinnen und diese an den hiesigen Wissenschaftsstandort zu binden.

Was ist TransCampus?

Transcampus ist der europaweit erste gemeinsame Campus zweier Universitäten verschiedener Länder. Aus der Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen beider Universitäten erwachsen verbesserte Fördermöglichkeiten für Spitzenforschung, die den TransCampus zu einem Magneten für Wissenschaftler und Studierende weit über europäische Grenzen hinaus und zum Modell und Vorreiter für andere große Universitäten werden lässt. Erste Erfolge verzeichnet der Verbund in der Medizin: In der Insel-, Nieren- sowie Knochenmarktransplantation gehört der TransCampus London - Dresden zu den größten Transplantationszentren der Welt. Jetzt steht die strategische Entwicklung weiterer Projekte in Medizin und Biotechnologie, Ingenieur-, Natur- und Geisteswissenschaften auf dem Programm. Darüber hinaus sind die Londoner vom Grundprinzip des DRESDEN-concept mit seiner Verquickung von universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kunst und Kultur sehr begeistert. Das wird für den TransCampus mit „vereinnahmt“.

http://transcampus.eu/

http://www.dresden-concept.de/de/wissenschaftsausstellung/kings-college-london.htm