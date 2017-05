Event

Gegen den Strom: Wissenschaft und Journalismus in Indien

10 May 2017 — 10 May 2017 Heidelberg Institute for Theoretical Studies

Location: Heidelberg, Germany

Heidelberg, Germany Venue: Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118

Studio Villa Bosch, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Opening hours: 16:00 GMT

16:00 GMT Ticket prices: freier Eintritt

Der „schlafende Riese“ ist erwacht: Indien hat eine schnell wachsende Wirtschaft und immer mehr gut ausgebildete Menschen. Das Land ist bekannt für seine IT-Spezialisten, macht mit einem großen Solarenergieprogramm auf sich aufmerksam und beteiligt sich an internationalen Weltraumforschungsprojekten. Doch zugleich kämpft Indien mit einer hohen Mütter- und Kindersterblichkeit, mit Tuberkulose und Infektionskrankheiten wie Malaria und mit dem Mangel an sauberem Trinkwasser. Wissenschaft, Forschung und Technologie spielen eine wichtige Rolle auf dem Weg zu wirtschaftlichem Fortschritt, Armutsbekämpfung und umweltfreundlicher Nachhaltigkeit.

In einem öffentlichen Vortrag des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien (HITS) erläutert die indische Wissenschaftsjournalistin T.V. Padma, welchen Stellenwert Wissenschaft und Forschung heute in der indischen Gesellschaft einnehmen und wie die tägliche Arbeit der Wissenschaftsjournalisten in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt aussieht. Unter dem Titel „Against the Odds: Indian Science and Science Journalism” berichtet sie über die heutige Wissenschaft Indiens und darüber, wie sie in den dortigen Medien reflektiert wird. Sie beleuchtet dabei ebenso Parallelen zu den aktuellen Themen der Wissenschaftskommunikation wie auch spezifische indische Probleme.

T.V. Padma schloss ihr Studium mit einem Bachelor of Science in Botanik (Honours) und einem Master of Science mit Schwerpunkt Genetik und Mikrobiologie University of Delhi ab. Mit einem nationalen Stipendium für Postgraduierte erwarb sie außerdem ein Diplom in Bioethik. Sie arbeitet seit 2014 als freie Wissenschaftsjournalistin für „Nature“, „Nature India“, „New Scientist“, „Physics World“, „BioWorld“, und andere Medien. Zuvor arbeitete sie als Wissenschaftskorrespondentin für die führende Nachrichtenagentur Indiens, Press Trust of India (PTI) und Redaktionsleiterin des ersten Südasien-Regionalbüros von SciDev.Net, einem gemeinnützigen frei zugänglichen Internetportal, das sich auf Wissenschaftspolitik und Forschung in den Entwicklungsländern konzentriert. Seit Februar 2017 ist T.V. Padma als „Journalist in Residence“ am HITS.

Der Vortrag ist bereits die siebte HITS-Veranstaltung, die sich um das Thema Wissenschaftsjournalismus und aktuelle Medienentwicklungen dreht. Unter den Referenten waren unter anderem der Chefredakteur von Bild der Wissenschaft Dr. Alexander Mäder, der freie Wissenschaftsjournalist und Leiter des Science Media Center Deutschland Volker Stollorz, der Hörfunkjournalist Michael Stang sowie der in Barcelona ansässige, internationale Wissenschaftsjournalist Dr. Michele Catanzaro.

https://www.h-its.org/event/public-talk-tv-padma-2017/

Attached files T.V. Padma, HITS Journalist in Residence 2017