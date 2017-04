Länger krank durch Stress?

Schneider A, Hilbert S, Hamann J, Skadsem S, Glaser J, Löwe B, Bühner M: The implications of psychological symptoms for length of sick leave—burnout, depression, and anxiety as predictors in a primary care setting. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 291–7. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0291