Parution de l’ouvrage « Des mondes oubliés - Carnets d’Afrique »

16 February 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Des mondes oubliés - Carnets d’Afrique Author: Christian Seignobos

Les éditions IRD et Parenthèses vous présentent l’ouvrage « Des mondes oubliés – Carnets d’Afrique ». Des textes originaux accompagnent plus de 300 dessins réalisés par l’auteur dans le cadre de ses recherches sur le bassin du lac Tchad. Témoignage d’un géographe ayant travaillé plus de 40 ans dans cette région, ce livre décrit l’évolution du métier de chercheur, interroge le concept de « développement » et permet de mieux comprendre les insécurités actuelles en Afrique centrale.

Itinéraire d’un géographe rural tropical

Situé à la frontière de quatre pays (Tchad, Cameroun, Nigéria et Niger), le lac Tchad joue un rôle économique et social très important pour une population en forte croissance et du fait de la sécheresse au Sahel. Zone d’échange privilégiée entre l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale, le bassin du lac Tchad est le témoin de bouleversements démographiques, économiques et politiques passés et actuels.

Au cœur de cette région, Christian Seignobos, géographe tropicaliste à l’IRD, a vu son terrain et son métier se métamorphoser. Des années 1980 propices aux enquêtes de terrain sur le temps long, à l’avènement de l’impératif de « développement » dans les années 2000 et à la montée des insécurités à l’heure actuelle, ces évolutions ont nourri son parcours et inspiré ses dessins. Cet ouvrage en rassemble plus de 300, illustrant des textes originaux.

Architecture, agriculture, élevage, pêche, faune sauvage, mais aussi foncier et progression des conflits sécuritaires au Cameroun, en République centrafricaine et au Nigéria : l’extrême variété des thèmes abordés traduit les différentes manières de faire et d’écrire les sciences humaines.

Ponctuées d’anecdotes et replaçant toujours l’homme au centre de son histoire et de son environnement, ces pages sont aussi et surtout, à travers les voix et les visages des informateurs et interprètes, la chronique d’une Afrique qui se raconte.

L’auteur

Géographe, Christian Seignobos a travaillé sur de nombreux thèmes de recherche. Sa démarche historique et anthropologique le positionne comme l’un des spécialistes des grandes mutations environnementales et géopolitiques en Afrique centrale et comme un expert reconnu des situations de crise dans la région du lac Tchad. Par ailleurs dessinateur accompli et passionné, il a toujours rempli ses carnets de terrain de plans, croquis et portraits.

Extraits choisis : https://fr.calameo.com/read/00331938461e168a5d765?authid=6fKQOU12HsPn

http://www.editions.ird.fr/produit/441/9782863643150/Des%20mondes%20oublies