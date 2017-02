News Release

Une simple épreuve physique permet d'identifier quels enfants courent plus de risques de souffrir des maladies cardiovasculaires à l'avenir

16 February 2017 University of Granada

Une étude internationale coordonnée par l'Université de Grenade démontre que le niveau de capacité aérobique des enfants et des jeunes, calculable par une épreuve physique dénommée "test d'aller-retour", est un excellent instrument pour identifier lesquels parmi eux présentent un risque plus élevé de souffrir une future maladie cardiovasculaire ou un infarctus du myocarde.

Le travail, que vient de publier la meilleure revue du monde en Sciences du Sport, British Journal of Sports Medicine, a été coordonné par Jonatan Ruiz, chercheur Ramón y Cajal du département d'Éducation Physique et Sportive de l'UGR, et suppose une nouvelle révision systématique et une méta-analyse dans laquelle les chercheurs ont révisé sept études qui incluent plus de 9000 enfants et jeunes entre 8 et 19 ans provenant de 14 pays.

La recherche a révélé la grande utilité des points de coupe de niveau de capacité aérobique, qui se calculent avec le dénommé "test des 20 mètres" ou "test d'aller-retour", une épreuve simple consistant à courir cette distance à une vitesse qui augmente progressivement et que peut évaluer le professeur d'Éducation Physique du collège.

"Au dessous de ces niveaux d'aptitude recommandés (une consommation maximale d'oxygène de 42 et de 35 ml/min pour garçons et filles, respectivement), nous devons lever un drapeau rouge qui nous maintienne en alerte", signale Jonatan Ruiz. Lesdits points de coupe pour identifier ces enfants et adolescents à risque peuvent se déterminer à travers un simple test de condition physique et devraient s'implanter dans les programmes de prévention cardiovasculaire de l'enseignement primaire et secondaire.

Une information précieuse

"Malgré que ce test d'aptitude soit amplement utilisé dans les écoles et nous offre une information précieuse sur l'état de santé, les médecins et agents sanitaires qui évaluent le risque de maladie cardiovasculaire présente ou future à ces âges-là n'ont pas encore adopté ces normes", affirme le chercheur de l'UGR.

Les auteurs de ce travail avertissent qu'il est nécessaire d'établir des normes internationales en rapport avec la capacité aérobique similaires de celles qui s'emploient pour déterminer la surcharge pondérale ou l'obésité.

Les résultats de la recherche ont révélé que le pourcentage d'enfants et d'adolescents présentant des risques de souffrir des maladies cardiovasculaires oscille entre 6% et 39% dans le cas des garçons, et entre 6% et 86% chez les filles.

Les garçons avec un niveau de capacité aérobique supérieure à 42 ml/kg/min courraient 5,7 fois plus de risques de souffrir une maladie cardiovasculaire, un chiffre qui, dans le cas des filles, se traduit par le fait qu'à partir de 35 ml/kg/min elles sont 3,6 fois plus sujettes à risque.

Le "test des 20 mètres" s'utilise actuellement dans la plupart des centres éducatifs espagnols, ainsi que dans de nombreux pays européens, afin de mesurer la capacité aérobique des mineurs.

Cette recherche a déterminé que cette épreuve sert, de plus, à déterminer quels garçons et filles ont une plus mauvaise santé cardiovasculaire et devraient se soumettre à un programme d'intervention pour l'améliorer.

