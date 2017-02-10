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西班牙软件优化手机新型充电器设计——卡三子公司研发

10 February 2017 Universidad Carlos III de Madrid - Oficina de Información Científica

马德里卡洛斯三世大学（卡三）子公司Power Smart Control（智能能源控制）研发了一项软件更新。该软件可优化手机设备新型充电器以及其他电力电子转换器的设计

电力电子转换器可从电源到特殊的加载需求实现电能均衡。“举个例子，该系统从电源插头获得电网的能量并进行转换后可给手机或其他设备充电。”卡三教员，该公司成立人之一安德烈斯·巴拉多（Andrés Barrado）表示。该公司获得了卡三科技园区企业孵化园的支持。

这类系统可应用于多项领域：如航空航天工业、保健、通讯科技以及交通运输。“电力电子转换器可应用于其他领域的科技：如电子交通、可更新能源、通讯甚至于电子医疗。”项目的另一位设计发明人和公司联合成立人， 卡三教员安东尼奥·拉萨罗（Antonio Lázaro）补充说明。

该软件的运作原理

根据电力电子和电压输入输出的特点，该软件提供可供工程师选择的电力电子新型转换器设计的电路图解。由于无需像很多其他复杂情况下进行数学计算，该项目为设计师的工作提供了方便并提高其工作效率。“该程序自动生成编码，因此设计者在其设备直接获得整体的解决方案。”安东尼奥·拉萨罗表示。

截止目前，该软件已经由SmartCtrl公司研发出三个版本，通过几乎近千个许可，在超过三十五个国家的研究机构、企业与大学投入商业使用。其用户不乏富士、通用、谷歌、LG、三菱、美国航空航天局、松下、雷诺、三星和东芝等知名企业。

Video: https://youtu.be/4dGNCqR3_Fw

该软件的功能原理主要集中于从交流电到直流电电能转换的功率转换器的控制设计，并将延伸至逆变器、整流器、以及实现在SoC平台的数字控制。“这些新的研究方向将为生成软件-硬件平台的控制提供可能。生成这样一个整体的、并在电力电子领域获得巨大的应用的创新产品”。公司高层表示。

Power Smart Control（智能能源控制）公司是一个从起源于卡三电子科技学院电力电子系统（GSEP）研究组的科技公司。由卡三人员成立的该独立子公司获得了卡三科技园区企业孵化园的支持

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371228808436/1371215537949/Un_software_espanol_optimiza_el_diseno_de_nuevos_cargadores_de_dispositivos_moviles