O XII Congresso Ibérico de Arqueometria, que se celebra este ano em Burgos, dá início ao processo de convocatória para a apresentação de resumos

25 October 2017 — 27 October 2017 CENIEH

Location: CENIEH

CENIEH Venue: Burgos (Spain)

O Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) e a Sociedade de Arqueometria Aplicada ao Património Cultural (SAPaC) organizam conjuntamente o XII Congresso Ibérico de Arqueometria, em Burgos, de 25 a 27 de outubro de 2017. Este encontro bianual reunirá a comunidade ibérica de arqueometria para discutir os últimos avanços técnicos e as suas possíveis aplicações ao estudo dos objetos do património histórico, arqueológico e cultural.

Com o início do processo da convocatória para a apresentação de resumos, que decorre até o próximo dia 7 de abril, põe-se em marcha um evento que reunirá mais de meia centena de especialistas, com o objetivo de promover um fórum de discussão e encontro para os grupos de investigação da Península Ibérica, em temáticas como: análise de materiais (cerâmica, vidro, pigmentos, metais, material lítico, biomateriais); datação; prospeção física e teledeteção; Património construído, conservação e restauro, ou análise de imagem, digitalização 3D e tomografia computorizada, entre outros.

As pessoas ou os grupos interessados em participar como oradores/autores neste congresso, deverão enviar os seus resumos em espanhol ou português, em conformidade com as regras publicadas no website do evento: cia2017.com. Tanto este site como a conta do Twitter do congresso, @CiaXII, irão dando informações sobre todas as novidades e atividades relacionadas com a duodécima edição deste encontro.

Desde a fundação da Sociedade de Arqueometria aplicada ao Património Cultural (SAPaC), em 1997, que cumpre o seu 20º aniversário este ano, que o crescente interesse pela Arqueometria se tem traduzido na celebração periódica e bianual deste congresso cuja edição anterior se celebrou em Évora (Portugal).

https://pt.cia2017.com/

Attached files CIA 2017