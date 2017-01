Publication Announcement

Numéro 58 du magazine research*eu consacré aux résultats – Les forages dans la glace épaisse: les leçons du passé

25 January 2017 European Commission, CORDIS

Publication title: research*eu results magazine

research*eu results magazine Author: Publications Office

Publications Office Publication type: Other

Other Number of pages: 48

Au début des années 1950, une poignée de scientifiques a effectué les premiers forages de carottes de glace en Alaska, en Antarctique et au Groenland. Plusieurs décennies plus tard, les carottes de glace ont encore beaucoup à nous dire: non seulement sur le passé de notre planète, mais aussi indirectement sur son avenir. Face aux préoccupations croissantes dues aux émissions incontrôlées de CO2 et au changement climatique qui en résulte, les scientifiques espèrent en effet que les informations contenues dans ces carottes de glace permettront de concevoir de meilleurs modèles climatiques.

L'UE connaît bien la science des carottes de glace. Le projet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), en partie soutenu par la Commission européenne, a largement contribué à obtenir une documentation complète sur l'histoire climatique et atmosphérique archivée dans les glaces de l'Antarctique. Il a pu comparer ces données avec celles recueillies au Groenland, révélant ainsi des informations précieuses sur la variabilité naturelle du climat et les mécanismes de changement climatique rapide durant le dernier âge glaciaire.

Ces efforts se sont poursuivis dans le cadre du 7e PC et maintenant sous Horizon 2020, 21 projets au total ayant été financés dans le cadre des deux programmes-cadres. Alors que l'hiver arrive et que certains de ces projets sont très proches de leur terme, l'équipe de rédaction de CORDIS a décidé qu'il était temps de s'intéresser à sept d'entre eux. Des traces de poussière cosmique aux incendies de forêt, en passant par les changements climatiques brusques et le stockage du carbone dans les océans, ces projets montrent l'intérêt des carottes de glace pour la communauté scientifique.

Les autres sujets de l'édition comprennent les points forts suivants:

- Une thérapie régénératrice inédite promet d'améliorer considérablement la réparation des os

- Comprendre comment la finance peut mieux servir l'économie, la société et l'environnement

- Production de graphite et d'hydrogène renouvelable à partir des déchets ligneux

- L'attraction magnétique aide à expliquer les mouvements des plaques sous les océans

- Pourquoi les cerveaux humains détiennent la clé d'une intelligence artificielle plus élevée

- Appliquer les connaissances acquises en atelier pour des usines plus performantes

- Un nouvel outil sensoriel pour l'industrie alimentaire

- Des nano-systèmes basés sur le spin conduisent à un nouveau type de bit quantique

Le magazine research*eu consacré aux résultats est la principale source d'informations pour toutes les découvertes liées aux projets scientifiques financés par l'UE. Il couvre une vaste gamme de sujets comme la biologie et la médecine, l'environnement, l'énergie, les transports, les TIC, les technologies industrielles, les sciences sociales et l'espace. Il est publié 10 fois par an en anglais.

Pour plus d'informations et pour télécharger la dernière édition, veuillez consulter l'adresse suivante:

http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_fr.html