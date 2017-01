News Release

Le séisme équatorien meurtrier de 2016 s’inscrit dans un "supercycle"

10 January 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Le séisme survenu en Equateur le 16 avril 2016 a causé 674 victimes et plus de 16 000 blessés. Plus d’un million de personnes vivant sur la côte équatorienne, dont une forte proportion (40 %) vivait sous le seuil de pauvreté avant le séisme, ont été directement touchées par les destructions causées par cet événement. Un article publié par des chercheurs de l’IRD, de l’IPG de Paris, du CNRS et leurs partenaires équatoriens dans Nature Geoscience fait toute la lumière sur les circonstances et la séquence dans lesquelles s’inscrit ce séisme.

Le séisme de Pedernales a eu lieu le long d’un segment de subduction où la plaque océanique Nazca converge vers le continent sud-américain à environ 6 cm/an. Cette zone, avec quatre grands séismes depuis 1906, a été l’une des plus actives du monde au cours du 20ème siècle. Depuis 2008, les chercheurs de l’IRD et leurs collègues de l’Institut Géophysique de l’Ecole Polytechnique Nationale d’Equateur ont développé un réseau d’observation géodésique et sismologique en Equateur . Ces observations, poursuivies depuis 2012 dans le cadre du Laboratoire Mixte International "Séismes & Volcans dans les Andes du Nord" ( LMI-SVAN), ont permis de décrire de manière précise le séisme de Pedernales et de mieux comprendre la relation entre la récurrence des séismes dans cette région et l’accumulation des forces liées au mouvement des plaques tectoniques.

En utilisant des données de GPS haute-fréquence décrivant le mouvement dynamique du sol lors du séisme, des données accélérométriques, des mesures des déplacements du sol par interférométrie radar et GPS, les chercheurs ont pu reconstituer avec précision l’histoire de la rupture . Celle-ci a duré environ 50 secondes et s’est propagée du nord vers le sud sur 110 km en rompant successivement deux zones le long de la côte équatorienne entre 15 et 30 km de profondeur. La seconde zone est caractérisée par un fort glissement de 6 m sur une zone de 30 x 30 km2 à 20 km de profondeur sous la côte, induisant une forte chute de contrainte. Les données montrent une amplification des ondes sismiques pour les zones situées au sud de la rupture. Ces caractéristiques expliquent en partie les forts dégâts observés pour des villes comme Portoviejo ou Manta qui ont subi les plus lourdes pertes. Ce séisme est le dernier d’une grande séquence sismique initiée par un très grand séisme en 1906 au nord de l’Equateur et au sud de la Colombie. Sa magnitude a été estimée entre 8.4 et 8.8 et il a généré un tsunami à travers l’océan Pacifique touchant Hawaii et les côtes du Japon . Entre 1942 et 1979, 3 autres grands séismes de magnitude 7.7 à 8.2 ont également eu lieu dans la même zone.

A partir des mesures GPS réalisées avant le séisme, les chercheurs ont pu montrer que la récurrence élevée de grands séismes depuis 1906 correspond à la libération de forces accumulées pendant plusieurs siècles .

Des données récentes de paléosismologie marine acquises lors d’une campagne en mer en 2000 sur la marge équatorienne (Migeon et al., 2016) confirment une grande période de silence sismique avant le 20ème siècle et une séquence similaire à la fin du moyen-âge. La subduction nord-Equateur & sud-Colombie semble donc suivre un "supercycle" de séismes, déjà observé pour les failles continentales et la subduction de Sumatra. Malheureusement, ce supercycle constitue une difficulté supplémentaire pour les prévisions, de survenue d’un grand séisme car les bilans à court-terme fournissent des évaluations biaisées et trop optimistes.

L’ensemble des mesures déployées après le séisme par l’Institut de Géophysique d’Equateur, l’IRD et de nouveaux partenaires internationaux dans le projet (Université de Liverpool, Arizona, Alaska, Penn State, Lehigh) permettra néanmoins de mieux connaître les propriétés physiques de cette faille afin de comprendre et mieux anticiper son comportement sismique dans le futur.

Attached files © Agence Ñan : le 16 avril 2017, l’Equateur était frappé par un violent séisme. Dans le prolongement d’une collaboration de longue date, chercheurs français et équatoriens ont engagé une mobilisation commune avec le soutien logistique de la représentation de l’IRD à Quito.