News Release

Rapport mondial sur le développement durable : Jean-Paul Moatti nommé au sein du groupe de 15 experts internationaux

05 January 2017 Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Le secrétaire général des Nations Unies vient d’annoncer la liste des experts indépendants chargés de rédiger le rapport de l’ONU sur le développement durable en 2019. Le Professeur Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’Institut de recherche pour le développement (IRD-France), figure dans ce panel d’experts.

Le rapport de l’ONU sur le développement durable est une des composantes clés du suivi de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Ces nominations interviennent après la tenue du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en juillet 2016. Il s’agit de l’émanation de l’Assemblée générale des Etats membres des Nations Unies, en charge du suivi et de l’évaluation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés en septembre 2015 pour l’horizon 2030.

Le panel est formellement mandaté pour présenter en 2019 le premier rapport quadriennal qui « informera le Forum et renforcera l’interface science-politique, en fournissant un instrument fondé sur l’évidence scientifique existante, pour soutenir les décideurs dans la lutte pour l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable ». Plus précisément, le rapport devra faire des recommandations « sur l’état d’achèvement des ODD du point de vue scientifique » et tirer les leçons des quatre premières années de leur mise en œuvre « en se focalisant sur les difficultés et obstacles rencontrés, sur l’identification des nouveaux enjeux et des nouvelles tendances émergentes susceptibles d’affecter globalement le développement durable ».

Les 15 experts ont été choisis après un processus approfondi, et hautement sélectif, de consultation des Etats membres et des organisations de l’ONU et s’exprimeront en toute indépendance et en leur nom propre.

Professeur d’économie de la santé à Aix-Marseille Université et précédemment directeur de l’unité mixte de recherche SESSTIM (AMU/Inserm/IRD), Jean-Paul Moatti a consacré ses propres travaux à la lutte contre les grandes pandémies (VIH/Sida, paludisme), à l’accès aux médicaments essentiels dans les pays du Sud, au renforcement des systèmes de santé et à la réduction des inégalités socio-sanitaires. Il s’est réjoui que cette nomination, au-delà de récompenser son engagement personnel, soit une opportunité « d’intégrer pleinement les apports de la communauté scientifique française, et plus largement francophone, dans le débat multilatéral sur le développement durable ».

