Blog

Hubble observe un Megamaser galactique

02 January 2017

Les Megamasers sont extrêmement lumineux avec une intensité 100 fois supérieure aux Masers qu’on trouve dans une galaxie comme la Voie lactée. Toute la galaxie se comporte comme un laser astronomique qui émet une émission en micro-ondes d’où le nom (maser au lieu de laser).

Un Megamaser est un processus dans lesquels certains composants dans une galaxie tels que des nuages de poussière se trouvent dans la condition physique adéquate pour émettre une énergie intense. Cette galaxie Megamaser est connue comme l’IRAS 16399-0937 et elle est situé à 370 millions d’années-lumières de la Terre. Le télescope Hubble a pu capturer cette image qui nous fait penser à un bouton de rose cosmique. Cette image est le résultat d’observations par 2 instruments d’Hubble qui sont l’Advanced Camera for Surveys (ACS) et le Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS).

La grande sensibilité de NICMOS a permis aux astronomes d’observer la structure d’IRAS 16399-0937. Ils ont découvert que la galaxie est formée de 2 noyaux, sans doute grâce à une fusion. Les 2 composants, l’IRAS 16399N et IRAS 16399S, pour la partie nord et sud se situent à une distance de 11 000 années-lumières l’un par rapport à l’autre. Ils sont intégrés profondément dans le même tourbillon de gaz cosmique et de poussière qui interagit et qui donne sa forme particulière à la galaxie.

Les noyaux sont très différents. L’IRAS 16399S semble être une région Starburst qui est propice à la formation d’étoiles. L’IRAS 16399N est un noyau de type LINER (Low Ionization Nuclear Emission Region) qui est une région dans les émissions provient d’atomes neutres ou faiblement ionisés de gaz. Le noyau dans la partie abrite également un trou noir d’une masse de 100 millions de fois à celle du soleil.

Sources

1.

Hubble Gazes at a Cosmic Megamaser. NASA. https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2016/hubble-gazes-at-a-cosmic-megamaser.

https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/12/31/hubble-observe-un-megamaser-galactique/19998/